Тело британки нашли в чемодане в Афинах: полиция расследует загадочную смерть

В Афинах продолжается расследование обстоятельств смерти 38-летней гражданки Великобритании Элизабет-Джейн Росс, тело которой обнаружили в чемодане, однако причина ее гибели и личности возможных причастных пока не установлены, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: пресс-служба полиции

В Греции продолжается расследование резонансного дела, связанного с гибелью 38-летней гражданки Великобритании Элизабет-Джейн Росс. Тело женщины было найдено в чемодане на заброшенной территории в центре Афин, однако спустя несколько недель следователи по-прежнему не могут установить все обстоятельства произошедшего, сообщает The Guardian.

Чемодан с телом обнаружили на заброшенном участке

Жуткую находку 18 июля сделал бездомный мужчина в районе Кипсели. Он обнаружил чемодан с телом женщины на пустыре между жилым домом и дизайнерской школой на улице Эвельпидон, после чего сообщил о случившемся в полицию.

Через несколько дней правоохранителям удалось установить личность погибшей. Ею оказалась 38-летняя жительница Эдинбурга Элизабет-Джейн Росс, которая приехала в Грецию почти за три недели до трагедии. По информации СМИ, женщина занималась благотворительной деятельностью и неоднократно посещала страну.

Друзья погибшей вспоминают, что она всегда помогала окружающим, и не могут объяснить, что могло привести к трагедии.

Последние дни перед исчезновением

По данным полиции, Элизабет-Джейн Росс прибыла в Афины 26 июня. До 15 июля она проживала у сына своего греческого знакомого в пригороде Керацини.

Перед отъездом женщина сообщила, что собирается провести несколько дней с друзьями из США в районе Кипсели. После 15 июля связь с ней оборвалась.

Сейчас следователи пытаются установить, с кем британка встречалась в последние дни жизни и где находилась. Особое внимание уделяется поиску американских знакомых, о которых она рассказывала, однако их личности пока установить не удалось.

В полиции сообщили, что остальные знакомые женщины уже допрошены и оказывают содействие расследованию.

Причину смерти пока установить не удалось

Первичное судебно-медицинское исследование не позволило определить, от чего умерла женщина. Эксперты не обнаружили явных признаков насилия или борьбы, однако считают, что смерть наступила за несколько дней до обнаружения тела.

Работу специалистов осложняет сильное разложение останков.

Глава Греческого общества судебной медицины Григорис Леон отметил, что окончательные выводы можно будет сделать только после токсикологических исследований и детального анализа тканей внутренних органов.

Телефон продолжал работать после предполагаемой смерти

Одной из самых загадочных деталей дела стало то, что мобильный телефон Элизабет-Джейн Росс использовался уже после предполагаемой даты ее смерти.

По данным следствия, отец женщины продолжал получать от дочери текстовые сообщения, в которых говорилось, что ей необходимо «побыть одной». Родственники были уверены, что она жива, пока полиция не установила ее личность.

Следователи не исключают, что сообщения могли быть отправлены намеренно, чтобы отсрочить объявление женщины в розыск.

Известно, что цифровой след телефона ведет в Афины, однако само устройство до настоящего времени не найдено.

Следствие рассматривает разные версии

Расследованием занимаются более 60 сотрудников отдела по расследованию убийств греческой полиции.

Правоохранители анализируют записи камер видеонаблюдения, однако расследование осложняется отсутствием отпечатков пальцев и следов ДНК на чемодане, которые могли бы вывести на подозреваемого.

На данный момент полиция официально не квалифицирует произошедшее как убийство, однако криминальная версия не исключается.