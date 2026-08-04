Что должно быть в летней аптечке: врачи назвали обязательный набор лекарств

Специалисты рассказали, какие препараты и медицинские средства стоит держать в летней аптечке, чтобы быть готовым к травмам, ожогам, аллергии, пищевым отравлениям и другим распространенным сезонным проблемам, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

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Что рекомендуют положить в летнюю аптечку

Летняя аптечка должна включать средства для обработки ран, жаропонижающие препараты, лекарства от аллергии и расстройств пищеварения. Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алексей Абызов и педиатр Екатерина Болдырева в совместном исследовании с сервисом доставки «Купер» дали несколько полезных рекомендаций..

По словам специалистов, в аптечке желательно иметь:

бактерицидные пластыри;

стерильный бинт;

марлевые салфетки;

антисептик на водной основе;

гемостатическую губку;

средство для лечения ожогов;

препараты на основе ибупрофена или парацетамола;

при необходимости можно дополнить аптечку антибактериальной мазью для обработки ран.

Важно помнить, что самостоятельный прием препаратов может навредить здоровью. Перед использованием лекарственных средств рекомендовано проконсультироваться с врачом, - подчеркнул Абызов.

Средства от насморка и обезвоживания

Кроме перевязочных материалов и обезболивающих, специалисты советуют положить в аптечку сосудосуживающие капли для носа и физиологический раствор.

На случай пищевого отравления или кишечной инфекции рекомендуется иметь порошок для приготовления электролитного раствора. Он помогает восполнить потерю жидкости и снижает риск обезвоживания организма.

Что пригодится при аллергии и проблемах с желудком

Врачи также рекомендуют включить в аптечку антигистаминные препараты. Для взрослых дополнительно могут пригодиться средства от тошноты и спазмов в животе.

При этом специалисты подчеркивают: если подобные симптомы появились у ребенка, необходимо как можно быстрее обратиться к педиатру, а не заниматься самолечением.

Дополнительные полезные вещи

По словам Екатерины Болдыревой, помимо лекарств и перевязочных материалов в летней аптечке желательно иметь термометр, а также экспресс-тест на стрептококк группы А.

Такой тест используется при боли в горле и может предоставить врачу дополнительную информацию во время онлайн-консультации, что поможет быстрее принять решение о дальнейшем лечении.