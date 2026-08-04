18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.38
547.73
5.93
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.08.2026, 19:59

Что должно быть в летней аптечке: врачи назвали обязательный набор лекарств

Новости Мира 0 817

Специалисты рассказали, какие препараты и медицинские средства стоит держать в летней аптечке, чтобы быть готовым к травмам, ожогам, аллергии, пищевым отравлениям и другим распространенным сезонным проблемам, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

Что рекомендуют положить в летнюю аптечку

Летняя аптечка должна включать средства для обработки ран, жаропонижающие препараты, лекарства от аллергии и расстройств пищеварения. Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алексей Абызов и педиатр Екатерина Болдырева в совместном исследовании с сервисом доставки «Купер» дали несколько полезных рекомендаций..

По словам специалистов, в аптечке желательно иметь:

  • бактерицидные пластыри;
  • стерильный бинт;
  • марлевые салфетки;
  • антисептик на водной основе;
  • гемостатическую губку;
  • средство для лечения ожогов;
  • препараты на основе ибупрофена или парацетамола;
  • при необходимости можно дополнить аптечку антибактериальной мазью для обработки ран.

Важно помнить, что самостоятельный прием препаратов может навредить здоровью. Перед использованием лекарственных средств рекомендовано проконсультироваться с врачом, - подчеркнул Абызов.

Средства от насморка и обезвоживания

Кроме перевязочных материалов и обезболивающих, специалисты советуют положить в аптечку сосудосуживающие капли для носа и физиологический раствор.

На случай пищевого отравления или кишечной инфекции рекомендуется иметь порошок для приготовления электролитного раствора. Он помогает восполнить потерю жидкости и снижает риск обезвоживания организма.

Что пригодится при аллергии и проблемах с желудком

Врачи также рекомендуют включить в аптечку антигистаминные препараты. Для взрослых дополнительно могут пригодиться средства от тошноты и спазмов в животе.

При этом специалисты подчеркивают: если подобные симптомы появились у ребенка, необходимо как можно быстрее обратиться к педиатру, а не заниматься самолечением.

Дополнительные полезные вещи

По словам Екатерины Болдыревой, помимо лекарств и перевязочных материалов в летней аптечке желательно иметь термометр, а также экспресс-тест на стрептококк группы А.

Такой тест используется при боли в горле и может предоставить врачу дополнительную информацию во время онлайн-консультации, что поможет быстрее принять решение о дальнейшем лечении.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
Права забрали без единого нарушения ПДД: казахстанцам объяснили, как такое возможноНовости Казахстана
30.07.2026, 15:52 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь