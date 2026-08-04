18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.38
547.73
5.93
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.08.2026, 21:05

Мать убитых в Таиланде россиян опознала тела детей: появились новые подробности дела

Новости Мира 0 960

Мать погибших в Таиланде брата и сестры подтвердила личность своих детей, а следствие продолжает устанавливать обстоятельства преступления, по которому подозреваемым может грозить смертная казнь, передает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Мать погибших россиян опознала тела своих детей

Мать 17-летнего Романа Назимова и его 22-летней сестры Дианы, погибших в Таиланде, сообщила в Instagram, что официально опознала тела своих детей.

Сегодня закончилась последняя надежда... Я опознала своих детей, - написала она.

Она также сообщила, что следствие установило: Роман до последнего момента пытался защитить свою старшую сестру.

Причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы

Как сообщили агентству ТАСС в полиции Таиланда, специалисты Института судебно-медицинской экспертизы при Центральном полицейском госпитале в Бангкоке проведут вскрытие и определят точную причину смерти погибших. После завершения необходимых процедур тела передадут родственникам для захоронения.

Молодые люди пропали в конце июля

Роман и Диана Назимовы исчезли утром 26 июля. В тот день они выехали из дома в районе Хуай-Яй на мотоцикле и больше не вернулись.

Их тела были обнаружены 31 июля в лесном массиве района Бангламунг провинции Чонбури. По данным следствия, погибшие были захоронены в земле на глубине около одного метра.

Подозреваемые указали место захоронения

На место, где находились тела, следователей вывели задержанные подозреваемые – 43-летний Тхан и 39-летний Тхонгтчай.

Во время допросов мужчины признали свою причастность к преступлению. По их словам, первоначально они намеревались похитить мотоцикл россиян. Однако, когда молодые люди оказали сопротивление, злоумышленники, как утверждает следствие, застрелили 17-летнего Романа, а затем до смерти избили его 22-летнюю сестру Диану.

Подозреваемым может грозить смертная казнь

Всего по делу проходят четыре человека. Их доставили в провинциальный суд Паттайи.

Как сообщает телеканал Thai PBS, двое основных подозреваемых незадолго до задержания освободились из мест лишения свободы. Кроме того, следствие связывает их с гибелью семьи из трех человек — мужчины, женщины и ребенка — в Таиланде.

Если вина фигурантов будет доказана, им может грозить смертная казнь.

0
10
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
Права забрали без единого нарушения ПДД: казахстанцам объяснили, как такое возможноНовости Казахстана
30.07.2026, 15:52 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь