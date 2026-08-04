Мать убитых в Таиланде россиян опознала тела детей: появились новые подробности дела

Мать погибших в Таиланде брата и сестры подтвердила личность своих детей, а следствие продолжает устанавливать обстоятельства преступления, по которому подозреваемым может грозить смертная казнь, передает Lada.kz со ссылкой на РБК .

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Мать погибших россиян опознала тела своих детей

Мать 17-летнего Романа Назимова и его 22-летней сестры Дианы, погибших в Таиланде, сообщила в Instagram, что официально опознала тела своих детей.

Сегодня закончилась последняя надежда... Я опознала своих детей, - написала она.

Она также сообщила, что следствие установило: Роман до последнего момента пытался защитить свою старшую сестру.

Причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы

Как сообщили агентству ТАСС в полиции Таиланда, специалисты Института судебно-медицинской экспертизы при Центральном полицейском госпитале в Бангкоке проведут вскрытие и определят точную причину смерти погибших. После завершения необходимых процедур тела передадут родственникам для захоронения.

Молодые люди пропали в конце июля

Роман и Диана Назимовы исчезли утром 26 июля. В тот день они выехали из дома в районе Хуай-Яй на мотоцикле и больше не вернулись.

Их тела были обнаружены 31 июля в лесном массиве района Бангламунг провинции Чонбури. По данным следствия, погибшие были захоронены в земле на глубине около одного метра.

Подозреваемые указали место захоронения

На место, где находились тела, следователей вывели задержанные подозреваемые – 43-летний Тхан и 39-летний Тхонгтчай.

Во время допросов мужчины признали свою причастность к преступлению. По их словам, первоначально они намеревались похитить мотоцикл россиян. Однако, когда молодые люди оказали сопротивление, злоумышленники, как утверждает следствие, застрелили 17-летнего Романа, а затем до смерти избили его 22-летнюю сестру Диану.

Подозреваемым может грозить смертная казнь

Всего по делу проходят четыре человека. Их доставили в провинциальный суд Паттайи.

Как сообщает телеканал Thai PBS, двое основных подозреваемых незадолго до задержания освободились из мест лишения свободы. Кроме того, следствие связывает их с гибелью семьи из трех человек — мужчины, женщины и ребенка — в Таиланде.

Если вина фигурантов будет доказана, им может грозить смертная казнь.