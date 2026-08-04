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04.08.2026, 08:43

Кыргызстан готовится принять два села от Узбекистана: там живут около 2,5 тысячи человек

Новости Мира 0 793

Кыргызстан и Узбекистан приступили к практическому этапу передачи Бишкеку сел Чон-Гара и Таш-Добо, которые ранее относились к Ферганской области. В населенных пунктах уже началась регистрация жителей и разъяснение порядка оформления необходимых документов. Взамен Узбекистан получит земельные участки общей площадью 236 гектаров для строительства автомобильной дороги Сай — Таян, передаёт Lada.kz. со ссылкой на 24.kg.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Кыргызстан и Узбекистан начали организационно-технические мероприятия, необходимые для официальной передачи сел Чон-Гара и Таш-Добо кыргызской стороне. Ранее эти территории входили в состав Ферганской области Узбекистана.

Работы проходят в рамках договоренностей двух государств по демаркации государственной границы и обмену земельными участками.

Что обсудили стороны

Как сообщили в представительстве президента Кыргызстана в Баткенской области, первое заседание совместной рабочей комиссии состоялось 24 июля в Кадамджайском районе.

Представители двух стран рассмотрели целый комплекс вопросов, связанных с предстоящей передачей территорий. В частности, обсуждались гражданский статус жителей сел, вопросы возможного переселения, оформления имущества, ведения хозяйственной деятельности и другие организационные аспекты.

С 3 августа совместная рабочая группа приступила к работе непосредственно в Чон-Гара и Таш-Добо.

Специалисты регистрируют жителей населенных пунктов и разъясняют им дальнейший порядок оформления документов.

Кто живет в передаваемых селах

В Чон-Гара и Таш-Добо преимущественно проживают этнические кыргызы. Согласно предварительным данным, общее количество жителей двух сел составляет около 2,5 тысячи человек.

После окончания регистрации предусмотрено начало установленной законодательством процедуры предоставления жителям гражданства Кыргызстана.

Какой участок получит Узбекистан

Передача сел является частью договоренностей об обмене земельными территориями между двумя государствами.

Взамен кыргызская сторона передаст Узбекистану равноценные по площади земельные участки. Их общая площадь составит 236 гектаров.

Как отмечается, полученные Узбекистаном территории планируется использовать для строительства автомобильной дороги Сай — Таян.

Таким образом, текущие работы должны обеспечить практическое оформление договоренностей, достигнутых в рамках процесса демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

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