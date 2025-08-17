Громкоговорители уходят в прошлое в Актау: что будет с устройствами на столбах

Қазақ тіліне аудару

По словам директора культурно-досугового комплекса имени Абая Амирхана Кулбаева, на балансе которого находятся данные устройства, в городе изначально насчитывалось около 650 громкоговорителей.

Во время пандемии коронавируса они работали бесперебойно, однако после январских событий 2022 года большая часть оборудования оказалась повреждена. Более 70 систем оборвал сильный ветер. Кроме того, жалобы поступали и от жителей нижней зоны микрорайонов - пенсионеров и людей с инвалидностью, которых раздражала музыка, звучавшая даже в дневное время, - отметил руководитель КДК имени Абая.

Восстанавливать их слишком затратно: расходуется много электричества, срок эксплуатации истек, говорит руководитель дома культуры. Подавать заявку на новые системы, подчеркнул Амирхан Кулбаев, которая обойдется в 16 млн тенге, нецелесообразно.

В ближайшее время громкоговорители планируют полностью демонтировать.