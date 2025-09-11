Управление образования Мангистау ведёт переговоры по увеличению числа автобусов в селе Шетпе

Қазақ тіліне аудару

Для решения проблемы с нехваткой школьных автобусов в селе Шетпе управление образования Мангистауской области ведёт переговоры с транспортными компаниями. В настоящее время рассматривается вопрос о срочном выделении пяти дополнительных автобусов, сообщили в ведомстве, передает Lada.kz .

Изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта

С целью обеспечения безопасного и стабильного учебного процесса для перевозки учащихся в первую и во вторую смены уже выделены четыре автобуса, сообщают в управлении.

Все маршруты уточнены, за каждым транспортом закреплены дежурные лица, ответственные за порядок и безопасность в пути, - отмечают в управлении образования региона.

Также в ведомстве сообщили, ведутся переговоры с перевозчиками для выделения еще пяти автобусов.

Напомним, проблема возникла после признания аварийным здания школы-лицея №7 в селе Ащыбулак. Учащиеся из этой школы временно размещены в школу имени М.Атымова и гимназию Шетпе, что увеличило нагрузку на существующую транспортную инфраструктуру, поскольку детей приходится возить в указанные учебные заведения.