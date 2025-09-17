18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.09.2025, 13:21

Чемпионат бригад скорой медицинской помощи проходит в Актау

Новости Актау

В чемпионате принимают участие бригады скорой медицинской помощи из Казахсатна, России, Беларуси и Азербайджана, передает Lada.kz

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

С 17 по 19 сентября в Актау проходит республиканский чемпионат бригад скорой медицинской помощи. Мероприятие проводится Национальным координационным центром экстренной медицины и Ассоциацией скорой медицинской помощи при поддержке Министерства здравоохранения РК.

Цель чемпионата — повышение профессионального уровня работников службы скорой медицинской помощи, отработка практических навыков в экстренных ситуациях и обмен опытом с зарубежными коллегами, - говорится в сообщении Минздрава РК.

В чемпионате наряду с бригадами из 20 регионов Казахстана принимают участие и зарубежные команды - из России, Беларуси и Азербайджана.

Программа чемпионата включает мастер-классы по оказанию экстренной помощи, проверку уровня знаний по клиническим случаям и постановке правильного диагноза, обучение оказанию первой помощи и тактике ведения пациента. Также предусмотрены тренинги по базовой и расширенной сердечно-лёгочной реанимации для взрослых и детей, оказанию догоспитальной помощи при травмах, реанимационной помощи новорождённым, а также оказанию первой помощи в экстренных акушерских ситуациях.

 Экстренная помощь при жизнеугрожающих состояниях, таких как инсульт и инфаркт, оказывается все оперативнее. Почти 98% пациентов с инсультом в городах были доставлены в специализированные центры в течение первых 40 минут - в пределах «золотого часа», критически важного для спасения жизни и восстановления функций. Бригады также обслужили более 14 тысяч вызовов с острым инфарктом миокарда, — отмечают в Минздраве РК.

В министерстве отметили, что в первом полугодии 2025 года служба Скорой медицинской помощи в Казахстане обслужила более 4 млн вызовов. Показатель успешной реанимации вырос до 60,1%, в некоторых регионах этот показатель и вовсе превышает 70%. Доля вызовов, выполненных с опозданием, в сравнении с прошлым годом снизилась почти вдвое - с 4,3% до 2,6%.

Основные причины обращений в Скорую помощь - заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые и неврологические болезни, травмы, отравления, а также инфекционные и акушерские состояния. Работу экстренной службы по стране обеспечивают 1 579 выездных бригад, из них в городах работают 979 бригад, в сельской местности - 600. Дополнительно при поликлиниках организованы 882 бригады для обслуживания вызовов 3-4 категории срочности.

В пятницу, 19 сентября, состоится церемония награждения победителей соревнований и официального закрытия чемпионата. Мероприятие пройдет в Доме дружбы Ассамблеи народа Казахстана в 34 микрорайоне.

Ранее чемпионаты среди бригад скорой медицинской помощи проводились в 2017 году - в Атырау, в 2018-2019 годах - в Астане, в 2022 году - в Шымкенте, в 2023 году - в Семее, в 2024 году - в Петропавловске. 

 

