Инвестбанк «Teniz Capital Investment Banking» расширяет своё присутствие в регионах — новый офис начал работу в Актау. Теперь жители Мангистауской области смогут получить профессиональные консультации по вопросам инвестиций, и пользоваться всеми возможностями мобильного приложения для инвестиций Tabys Pro.

Новая культура инвестирования начинается с $1 — Tabys Pro и Teniz Capital теперь и в Актау

Почему именно Актау?

У Teniz Capital Investment Banking уже работают филиалы в Алматы и Астане. В целях повышения культуры инвестирования в регионе и развития финансовой грамотности компания приняла решение открыть следующий офис именно здесь, чтобы быть ближе к своим клиентам и обеспечить локальную поддержку.

Новая версия — новые возможности

В марте 2025 года подразделение Teniz Capital Investment Banking - Teniz Capital Brokerage приобрело долю в мобильном приложении для инвестиций Tabys, став его совладельцем вместе с Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА). Сейчас 51% компании Tabys Ltd принадлежит МФЦА, а 49% - Teniz Capital Brokerage.

Приложение Tabys было создано биржей AIX (Astana International Exchange) в 2020 году для популяризации инвестиций среди населения и расширения круга розничных инвесторов. В августе 2025 года вышла обновлённая версия — Tabys Pro. Сейчас приложением активно пользуются 7500 клиентов.

Среди преимуществ Tabys Pro — удобный и быстрый онбординг, интуитивный интерфейс, а также пополнение и вывод средств с любых банковских карт, включая Kaspi.

Наши клиенты формируют запрос на удобный и понятный цифровой инструмент для инвестирования. Мы предлагаем начинать с надёжных, низкорисковых инструментов, разделяя инвестиционные риски вместе с нашими пользователями – такими как облигации, — отмечает Ерлан Солтанов, генеральный директор Tabys Ltd.

Tabys Pro решает главные проблемы, с которыми сталкивались инвесторы. В частности, высокая стоимость акций крупных компаний, комиссии, «съедающие» небольшие инвестиции, и сложность работы с традиционными брокерами.

В приложении нет минимальных комиссий и платы за хранение бумаг, а самое интересное - впервые в Казахстане реализована опция покупки дробных акций (fractional shares). То есть, теперь приобрести долю в акциях ведущих мировых компаний можно буквально в пару кликов с мобильного устройства за 1 доллар США.

К примеру, если акция глобальной компании стоит порядка $190, пользователь может инвестировать всего $19, приобретая 10% от одной акции. При росте цены на 15% стоимость такой инвестиции возрастает до $21,85. Это позволяет начать инвестировать без необходимости накапливать крупную сумму. Такой подход формирует новую культуру инвестирования: не нужно ждать, пока накопится сумма, а можно начинать с небольших, но регулярных вложений.

В компании предлагают узнать о возможностях Tabys Pro на открытой встрече с инвесторами, которая пройдет в этот четверг, 25 сентября, в гостинице «Renaissance», в зале «Каспий», начало в семь часов вечера. Вход будет открытым для всех, кто хочет поближе узнать, как начать инвестировать и задумывается о том, как можно организовать себе пассивный доход.

Мы хотим продемонстрировать, что в нашем приложении Tabys Pro все делается очень быстро. На встрече вы можете пройти онлайн-опросник и определить свой профиль инвестора. Если же во время мероприятия пользователь пройдет регистрацию и откроет счет, то мы подарим портфель на 10 долларов, чтобы вы могли посмотреть, как это работает и уже что-то приобрести, - резюмировал гендиректор Tabys Ltd Ерлан Солтанов.

Лицензия Teniz Capital Brokerage AFSA-A-LA-2024-0022 от 2 августа 2024 года

Айнур Имангалиева