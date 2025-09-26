Қазақ тіліне аудару

От идеи до успеха: как Shell LiveWIRE помогает масштабированию бизнеса Современному бизнесу в Казахстане нужны не только идеи, но и чёткие инструменты для роста. Именно такой посыл получили более 50 владельцев малого и среднего бизнеса, принявшие участие в конференции Shell LiveWIRE, которая прошла 25 сентября в Актау. Организаторами события выступили компания Shell и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках международной программы поддержки предпринимателей Shell LiveWIRE.

Бизнес-конференция Shell LiveWIRE в Актау: вдохновение и практические знания для предпринимателей

Европейский банк реконструкции и развития с 2001 года оказывает нефинансовую поддержку МСБ в Казахстане через консультации, обучение, менторинг. Shell, в свою очередь, активно инвестирует в устойчивое развитие регионов, поддерживая инициативы вне рамок нефтегазового сектора.

Одной из наших главных стратегических целей является диверсификация экономики западных регионов Казахстана, где Shell реализует свою операционную деятельность. Развитие МСБ является ключевым направлением нашей социальной инвестиции. Через программу Shell LiveWIRE, реализуемую совместно с ЕБРР, мы помогаем предпринимателям развивать ключевые навыки, внедрять инновации и адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рынка. Хочется также отметить, что у нас в приоритете поддержка женщин-предпринимателей, зеленого бизнеса и сельских инициатив - подчеркнула Советник по корпоративным вопросам «Shell Kazakhstan» Гульнафис Ахмарова.

Shell LiveWIRE: программа, которая меняет бизнес

Программа Shell LiveWIRE действует в Казахстане с 2018 года и за это время оказала поддержку более чем 2600 предпринимателям. Только в 2024 году специальный проект акселерации бизнеса с участием 23 менторов и экспертов прошли 122 предпринимателя.

Мероприятие стало настоящей площадкой обмена опытом и практическими решениями для предпринимательства. В течение одного дня участники получили концентрированное обучение от ведущих казахстанских экспертов, узнали, как адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка и масштабировать бизнес даже в нестабильной экономике.

Маржан Отеген - предприниматель, инфлюенсер и владелица сети авторских пекарен - рассказала о важности развития личного бренда, поделилась своей историей «Как превратить имя в свой бизнес-актив» и как устоять на плаву в мире бизнеса.

Предпринимателям необходимо вытащить свою аутентичность. Брендинг нужен не только бизнесу, но и человеку, который за ним стоит. В наш век, когда тренды меняются за час, обучение – это не привилегия, это необходимость. Ты либо учишься, трансформируешься и адаптируешься, либо со своим бизнесом уходишь с рынка, потому что ты не актуален. Конечно, сложности возникают всегда, и это нормально. Ты должен дать себе время, воспринимать все процессы, как часть пути, и дальше идти к своей цели.

По её словам, подобные мероприятия ценны не только с точки зрения обучения, но и как пространство, где предприниматели могут почувствовать поддержку сообщества и найти тех, кто разделяет их подход и цели.

В дополнение к выступлениям была представлена программа ЕБРР по развитию малого бизнеса, включая консультационные инструменты, доступные предпринимателям в Казахстане.

Помимо прочего, на конференции прозвучало множество вдохновляющих кейсов, где одним из ярких примеров стала кофейня Happy Cake, начавшая как локальный проект и вышедшая на международный уровень — сегодня заведение уже работает в США.

Выступления спикеров вызвали живой интерес у участников, многие задавали вопросы о личном бренде, продвижении и построении лояльной аудитории. Тем самым, бизнес-конференция в Актау стала еще одним шагом в сторону построения сильной, адаптивной индустрии предпринимательства в регионах. Участники ушли с конкретными идеями, новыми контактами и, главное, с пониманием, в каком направлении развивать своё дело.

На правах рекламы