Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.09.2025, 22:58

Более пяти тысяч человек пришли на набережную Актау посмотреть матч «Кайрат»-«Реал»

Новости Актау

Несмотря на то, что жители Актау находятся более чем за три тысячи километров от Алматы, сегодня их сердца были рядом с центральным стадионом южной столицы. Горожане пришли поддержать казахстанскую футбольную команду к амфитеатру в Актау, где была организована онлайн-трансляция сенсационного матча, передает Lada.kz
 

Кадр из видео
Кадр из видео

В Алматы сегодня, 30 сентября, творилась история. Там на центральном стадионе впервые встретились команды «Кайрат» и «Реал Мадрид». Корреспонденты Lada.kz отправились на набережную Актау, где городской администрацией была организована трансляция этого самого ожидаемого для казахстанцев футбольного матча Лиги чемпионов. По данным акимата города, посмотреть игру пришли более пяти тысяч жителей, включая акима Актау Абилкаира Байпакова.  

У амфитеатра несколько тысяч людей на большом экране наблюдали за долгожданной игрой казахстанского «Кайрата» против мадридского «Реала». Кто-то пришёл поболеть за любимую команду, кто-то просто не хотел пропустить футбольный праздник. Люди делились ожиданиями, спорили о возможном счёте и рассказали о своих фаворитах на поле.

Несмотря на довольно холодную и ветреную погоду, атмосфера на площади царила по-настоящему горячая. Футбольные фанаты вместе переживали за «Кайрат» и болели за красивую игру. И, несмотря на то, что казахстанские футболисты уступили мадридскому «Реалу» аж со счетом 0:5, жители Актау до последней секунды матча поддерживали отечественную команду.  
Как это было - в материале наших корреспондентов.

Комментарии

