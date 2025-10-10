Токаев призвал реализовать Межгосударственную программу по сохранению водных ресурсов Каспия

Президент Казахстана заявил о необходимости безотлагательного принятия мер по спасению Каспийского моря, уровень которого стремительно снижается. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что реализация Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия должна стать приоритетом для всех стран региона. Об этом он заявил на втором саммите "Центральная Азия – Россия" в Душанбе, передает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомар Токаев подчеркнул, что страны региона сталкиваются с беспрецедентными экологическими вызовами. Для их преодоления необходимы системные шаги, скоординированные решения и меры на уровне глав правительств и профильных ведомств. Пристального внимания, по словам главы государства, требует состояние трансграничных рек и Каспийского моря.
- Решению этой сложной проблемы будет способствовать реализация Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия, — отметил Токаев.
Касым-Жомарт Токаев предложил создать Совет министров стран Центральной Азии и России по экологическим вопросам для комплексного решения проблемы.
- Не может не беспокоить и нынешнее состояние водной безопасности. Поэтому предлагается подготовить и реализовать совместную программу космического мониторинга с использованием группировки спутников для объективной оценки состояния водных ресурсов и сельскохозяйственных земель, а также прогнозирования чрезвычайных ситуаций, – подчеркнул Президент Казахстана.
Комментарии1 комментарий(ев)