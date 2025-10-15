Қазақ тіліне аудару

В Актау состоялся Форум нефтегазового машиностроения, организованный Ассоциацией «Международный центр развития нефтегазового машиностроения» (IMBC) совместно с Министерством энергетики РК при поддержке Мажилиса Парламента, ТОО «PSA» и операторов крупнейших нефтегазовых проектов страны, включая флагмана нефтегазовой отрасли Казахстана — ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО).

71% казахстанского содержания: как ТШО развивает местный потенциал

Основная цель форума — открыть новые возможности для отечественных производителей через прямой диалог с операторами отрасли, упростить участие локальных предприятий в крупных проектах и продемонстрировать конкурентоспособность казахстанской продукции. В мероприятии приняли участие такие компании, как North Caspian Operating Company N.V., ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. (КПО), Kalamkas-Khazar Operating (ККО).

За последние 30 лет крупные проекты в нефтегазовой сфере ускорили внутренние реформы и принесли огромную пользу нашей стране. Представители этих крупнейших компаний сегодня присутствуют в этом зале, — подчеркнул председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Жаканович Кошанов в своей приветственной речи.

ТШО усиливает локализацию: 71% казахстанского содержания

Особое внимание участников форума было привлечено к политике локализации и поддержке отечественных производителей. Один из ключевых игроков отрасли - компания Тенгизшевройл - на протяжении многих лет является драйвером развития местного содержания.

Генеральный директор ТШО Уильям Лакоби, выступая на пленарной сессии, отметил:

На сегодняшний день мы локализовали около 20 производств. В этом году компания «Тенгизшевройл» достигла рекордного показателя казахстанского содержания — 71%, в том числе 9% по товарам и услугам.

Рост доли местного содержания отражает стратегический курс компании на развитие промышленной независимости Казахстана и формирование устойчивой цепочки поставок внутри страны. Партнёрство ТШО с IMBC позволяет вовлекать в крупные проекты всё больше отечественных предприятий, одновременно повышая стандарты качества и безопасности производства.

Казахстанские предприятия демонстрируют технологический прогресс

Одним из самых заметных результатов сотрудничества международных операторов и локального бизнеса стал проект, реализованный казахстанскими компаниями PSI Energy и QMOZ (Карасай Машина Өндіру Зауыты). Компании представили первые в Казахстане двухэтажные модульные подстанции, каждая длиной 38 метров, полностью спроектированных и собранных на территории страны.

Каждый модуль весит до 92 тонн, но, несмотря на масштаб конструкции, реализация проекта прошла без нарушений стандартов безопасности

– выполнено более 800 000 человеко-часов без потерь рабочего времени и производственных инцидентов.

Этот проект стал показательным примером того, как отечественные производственные мощности уже способны выпускать высокотехнологичное оборудование для сложных нефтегазовых проектов.

Выставка отечественных производителей: новые контракты и перспективы

В рамках форума прошла выставка с участием более 45 казахстанских компаний, где были представлены решения для нефтегазовой промышленности — от машиностроения и электротехники до автоматизации и безопасности.

Компания Gefest Solution Qazaqstan, производитель инновационных систем пожаротушения, подтвердила заинтересованность в кооперации с ведущими операторами отрасли.

На данном форуме мы стремимся к сотрудничеству с операторами нефтегазовой отрасли. Уже прошли предквалификационный отбор у ряда компаний. Представители ТШО посетили базу наших партнёров в Актау, где мы продемонстрировали систему и получили положительную обратную связь, — рассказал представитель компании Данияр Медихан.

Свою продукцию также представила компания Global Energy Service Industry (г. Атырау) - производитель промышленных прокладок:

Наш уровень локального содержания составляет около 70% и выше — в зависимости от требований клиента. Сейчас мы поставляем продукцию почти всем местным компаниям, находимся на этапе одобрения для ТШО, прошли несколько аудитов и участвовали в тендерах, — отметил представитель компании Акашдип Сегал.

По итогам форума ТШО подписал 8 контрактов и 4 меморандума о взаимопонимании с казахстанскими производителями на общую сумму более 150 миллионов долларов США.

Форум подтвердил высокий потенциал отечественных предприятий и готовность международных операторов, в том числе ТШО, расширять сотрудничество с казахстанскими компаниями.

Сауле Бакытова