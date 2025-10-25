Прошёл День открытых дверей: у девяти жителей Мангистауской области подозревают онкологию

В акции приняли участие 93 человека: 45 — в областном центре и 48 — в районной больнице. Все желающие прошли бесплатное обследование, сообщает пресс-служба учреждения.

"По результатам осмотров в Актау у трёх человек и у шестерых жителей Мангистауского района выявлены подозрения на онкологические заболевания. Кроме того, у трёх жителей областного центра обнаружены другие виды заболеваний. Всего 42 человека прошли УЗИ-обследование, 18 — маммографию, 16 пациентов - низкодозную компьютерную томографию в онкоцентре. В акцию, проходившую в Мангистауском районе, были привлечены профессора и квалифицированные специалисты областного онкологического центра", - прокомментировали в пресс-службе.