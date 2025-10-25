Для благоустройства Солдатского пляжа в Актау необходимо 300 миллионов тенге

Қазақ тіліне аудару

Благоустроить Солдатский пляж местные власти планируют в следующем году. На разработку проектно-сметной документации и проведение работ подана заявка на финансирование в размере 300 миллионов тенге, сообщили в акимате Актау, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

О том, что Солдатский пляж планируется реконструировать, стало известно на заседании комиссии по вопросам экономики, бюджета и жилищно-коммунальной деятельности Общественного совета Актау. Солдатскому пляжу участники встречи уделили особое внимание как одному из популярных мест отдыха горожан.

Были представлены предварительные макеты возможного обновления территории. Отмечено, что на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по благоустройству подана заявка на финансирование в размере 300 миллионов тенге.

В целях создания комфортных условий для жителей и туристов запланировано благоустройство Солдатского пляжа в районе посёлка Акжелкен. В настоящее время ведётся разработка проекта, а также подана бюджетная заявка на выделение необходимых средств. Начало строительных и благоустроительных работ планируется на 2026 год — после утверждения проектной документации и получения финансирования, - сообщили в акимате Актау.

В администрации города подчеркнули, что реализация проекта находится на постоянном контроле и станет частью комплексной программы по развитию городской инфраструктуры и повышению привлекательности прибрежной зоны Актау.