«Словно бомба взорвалась»: очевидцы рассказали, как пережили взрыв газа в Актау

Житель комплекса рассказал, что находился дома, когда раздался взрыв.

"Я лежал дома и услышал очень сильный взрыв. После спустился посмотреть, а там уже все разрушено. Ощущалось очень сильно - словно бомба взорвалась. Не знаю, дом двинулся или нет, но я сам находился в шоке и выбежал сразу на улицу", - вспоминает мужчина.

Еще один очевидец рассказал, что находился дома вместе с братьями в момент происшествия.

"Примерно в 9:01 произошёл взрыв и мы выбежали из дома. В подъезде ничего не было видно, все окутал густой дым. У меня даже есть видео тех минут. Многие женщины не могли выбраться, так как от испуга они просто не двигались. Перед подъездом упал провод и загорелся, а следом вспыхнули вещи рядом. Мы с братьями старались вытаскивать женщин, помогали пройти. Позже подъезд весь сгорел. Мой старший брат с пятого этажа выносил ребенка. Не могу сказать, что мы кого-то спасали, но старались помочь. Расчищали путь, чтобы люди могли выйти. Я не знаю, что именно взорвалось, но за домом есть забор, который полностью развалился. От песка и ударной волны, кажется, даже в окнах трещины остались. Потом дыма стало еще больше, кто-то задыхался внутри и не мог выйти", - рассказал он.