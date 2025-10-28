18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.83
624.94
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.10.2025, 13:19

«Словно бомба взорвалась»: очевидцы рассказали, как пережили взрыв газа в Актау

Новости Актау 0 2 700 Аяулым Бейсенова

Жители жилого комплекса «Асия» в 32В микрорайоне, где произошел взрыв газового баллона, поделились своими впечатлениями о случившемся. По их словам, утро началось с громкого хлопка, повергшего всех в ужас. Некоторые сначала приняли взрыв за землетрясение, а кто-то и вовсе подумал, что это бомба, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Житель комплекса рассказал, что находился дома, когда раздался взрыв.

"Я лежал дома и услышал очень сильный взрыв. После спустился посмотреть, а там уже все разрушено. Ощущалось очень сильно - словно бомба взорвалась. Не знаю, дом двинулся или нет, но я сам находился в шоке и выбежал сразу на улицу", - вспоминает мужчина.

Еще один очевидец рассказал, что находился дома вместе с братьями в момент происшествия.

"Примерно в 9:01 произошёл взрыв и мы выбежали из дома. В подъезде ничего не было видно, все окутал густой дым. У меня даже есть видео тех минут. Многие женщины не могли выбраться, так как от испуга они просто не двигались. Перед подъездом упал провод и загорелся, а следом вспыхнули вещи рядом. Мы с братьями старались вытаскивать женщин, помогали пройти. Позже подъезд весь сгорел. Мой старший брат с пятого этажа выносил ребенка. Не могу сказать, что мы кого-то спасали, но старались помочь. Расчищали путь, чтобы люди могли выйти. Я не знаю, что именно взорвалось, но за домом есть забор, который полностью развалился. От песка и ударной волны, кажется, даже в окнах трещины остались. Потом дыма стало еще больше, кто-то задыхался внутри и не мог выйти", - рассказал он.

Напомним, в результате взрыва газового баллона в жилом комплексе «Асия» пострадали несколько человек. Один из них находится в реанимации. Причины происшествия устанавливаются. 

8
15
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь