28.10.2025, 13:46

Взрыв газового баллона в Актау – возбуждено уголовное дело

Новости Актау 0 3 229 Ольга Максимова

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что начато досудебное производство по факту нарушения пожарной безопасности, передает Lada.kz.

Фото Lada.kz
Фото Lada.kz

На цокольном этаже ЖК «Асия», в котором утром погремел взрыв, находился магазин бытовой техники «Invertor». Сообщается, что взорвался газовый баллон.  

«По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 292 УК РК («Нарушение требований пожарной безопасности»). Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств происшествия», - говорится в сообщении.

 

Напомним, в результате взрыва пострадали пять человек, один из них госпитализирован в реанимацию. 

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Для чего там стоял баллон газовый? Видно же, что по дому проходит газовая желтая труба, значит дом газифицирован.
29.10.2025, 04:42
