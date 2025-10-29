Видео столкновения четырех автомобилей на кольцевой развязке в Актау появилось в Сети

Қазақ тіліне аудару

В социальных сетях опубликовали записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена авария с участием четырех автомобилей в Актау. Момент серьезного ДТП показан с разных ракурсов, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

На записях, которые были опубликованы на странице Cam.xcom.kz в Instagram видно, как водитель автомашины Huyndai, которая двигается по второстепенной дороге пытается успеть пересечь главную, но совершает столкновение сразу с двумя транспортными средствами Сhevrolet и Lada. А затем от удара Huyndai отбрасывает в сторону, в результате чего происходит еще одно столкновение с третьей машиной также марки Lada.

Напомним, авария с участием четырех автомобилей произошла сегодня, 28 октября, на кольцевой развязке между 9, 11 и 14 мкр. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась женщине и девочке, на место происшествие прибыли две бригады Скорой помощи.