28.10.2025, 22:14

Видео столкновения четырех автомобилей на кольцевой развязке в Актау появилось в Сети

Новости Актау 0 3 173

В социальных сетях опубликовали записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена авария с участием четырех автомобилей в Актау. Момент серьезного ДТП показан с разных ракурсов, сообщает Lada.kz

Кадр видео
Кадр видео

На записях, которые были опубликованы на странице Cam.xcom.kz в Instagram видно, как водитель автомашины Huyndai, которая двигается по второстепенной дороге пытается успеть пересечь главную, но совершает столкновение сразу с двумя транспортными средствами Сhevrolet и Lada. А затем от удара Huyndai отбрасывает в сторону, в результате чего происходит еще одно столкновение с третьей машиной также марки Lada.

 

Напомним, авария с участием четырех автомобилей произошла сегодня, 28 октября, на кольцевой развязке между 9, 11 и 14 мкр. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась женщине и девочке, на место происшествие прибыли две бригады Скорой помощи. 

3
14
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Для тупых там стоят знаки и дорожные разметки! И только хитрожопые встревают!
29.10.2025, 03:52
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Этот перекрёсток самый лучший. Туда проще одного живого полицейского поставить.
29.10.2025, 03:43
