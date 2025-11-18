18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.19
606.42
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.11.2025, 09:46

Мангистауская область планирует начать полную автоматизацию контроля воды

Новости Актау 0 5 553 Аяулым Бейсенова

В Мангистау планируют полностью автоматизировать контроль водных ресурсов - от точки забора до подачи потребителям. Об этом сообщил на брифинге в Центре общественных коммуникаций руководитель областного управления водных ресурсов и ирригации Сериккали Канапин. По его словам, система охватит все этапы движения воды и позволит в режиме реального времени отслеживать объёмы, давление и пропускную способность. Сейчас всё это сотрудники фиксируют вручную и регион хочет полностью отказаться от такого подхода, передает Lada.kz.

Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

В Мангистауской области в 2025 году реализуются три проекта по обеспечению населения питьевой водой общей мощностью 65 тысяч м³/сутки. Речь идёт об установке опреснительной системы производительностью 5 000 м³/сутки в Форт-Шевченко, строительстве завода по опреснению мощностью 50 000 м³/сутки в курортной зоне Кендерли и монтаже новой установки на 10 000 м³/сутки в селе Курык. Последний объект уже завершён и проходит пусконаладочные работы, ввод ожидается 1 декабря. После этого Курык и район Тёплого пляжа будут полностью обеспечены водой, а объёмы, ранее идущие с завода «Каспий» в этом направлении, пойдут на нужды Актау.

Помимо текущих планов, ожидается запуск ещё трёх крупных проектов общей мощностью 108 тысяч м³/сутки. Среди них: увеличение производительности завода «Каспий» в Актау с 40 до 100 тысяч м³/сутки, строительство станции обратного осмоса на территории ТОО «МАЭК» (24 000 м³/сутки) и запуск ещё одного объекта по опреснению мощностью 24 000 м³/сутки, который пройдёт в два этапа.

Однако, главной задачей, которую ставит перед собой управление, является не только увеличение объёмов питьевой воды, но и полная цифровизация и автоматизация её контроля. Сейчас мониторинг ведётся вручную, что создаёт риски в условиях растущего дефицита и обмеления Каспия. Канапин подчёркивает, что региону необходима система, которая позволит видеть движение воды на всех этапах - от момента забора до окончания подачи потребителям.

По его словам, министерство уже пригласило специалистов, ведётся подготовка технического задания. Планируется установка датчиков давления, расходомеров и счётчиков на каждом участке линии. Такая система обеспечит непрерывный контроль пропускной способности, раннее выявление сбоев, а также позволит точнее регулировать подачу воды в условиях увеличивающегося потребления, которое ежегодно растёт на 10–15%.

Каспий сегодня находится в критическом состоянии: уровень воды падает быстрее прогнозов, почти на метр в год. Это приводит к проблемам в работе каналов и станций, питающих систему водоснабжения. В отдельных участках дно стало неровным, образовались камни и технически сложные зоны. Для предотвращения повторения чрезвычайных ситуаций уже ведутся согласования проектно-сметной документации по расчистке и углублению каналов. Глубину планируют увеличить с 650 до 800 метров, выровнять траекторию и установить новую инфраструктуру, - добавил он.

В рамках третьего этапа развития системы водоснабжения, который должен быть завершён к 2029 году, предстоит масштабная модернизация.

Она потребует около 70 млрд тенге. Это бурение новых скважин, установка дополнительных насосов, замена электроснабжающих трубопроводов и строительство новой магистральной трубы диаметром 900 мм.

Было сказано, что нынешняя система не справляется с нагрузкой. Вместо 500 м³ она выдаёт только 400 м³. Тем не менее, планируется увеличить пропускную способность до 1200 м³. Один из проектов уже стартовал в октябре этого года и должен завершиться в 2026 году. Остальные, должны завершиться в 2027-2028 годах. Финансирование играет ключевую роль в реализации этих мероприятий, говорит руководитель управления. Не секрет, что аналогичные процессы в других областях уже приостанавливались из-за нехватки средств.

Власти региона надеются выйти на профицит воды к 2040 году. Сейчас же производство составляет 165-170 тысяч кубометров при потребности около 180 тысяч. Производство уже увеличено до 197 тысяч, но к 2040 году потребность должна превысить 200 тысяч, говорит Сериккали Канапин. Таким образом, чтобы опережать дефицит, на данный момент реализуются шесть крупных проектов.

7
7
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
aktowner
aktowner
Лада, поправьте текст, не смешите людей. Каналы, глубиной 800 метров? Эдак до нефти докопают.
18.11.2025, 11:34
Ingul
Ingul
Мечтать не вредно. Было уже много проектов: Актау-сити, завод планшетников и т. д. Дай Бог чтобы этот проект был реализован, иначе город погибнет без воды.
18.11.2025, 07:32
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь