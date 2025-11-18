Мангистауская область планирует начать полную автоматизацию контроля воды

В Мангистау планируют полностью автоматизировать контроль водных ресурсов - от точки забора до подачи потребителям. Об этом сообщил на брифинге в Центре общественных коммуникаций руководитель областного управления водных ресурсов и ирригации Сериккали Канапин. По его словам, система охватит все этапы движения воды и позволит в режиме реального времени отслеживать объёмы, давление и пропускную способность. Сейчас всё это сотрудники фиксируют вручную и регион хочет полностью отказаться от такого подхода, передает Lada.kz .

Фото предоставлено организаторами

В Мангистауской области в 2025 году реализуются три проекта по обеспечению населения питьевой водой общей мощностью 65 тысяч м³/сутки. Речь идёт об установке опреснительной системы производительностью 5 000 м³/сутки в Форт-Шевченко, строительстве завода по опреснению мощностью 50 000 м³/сутки в курортной зоне Кендерли и монтаже новой установки на 10 000 м³/сутки в селе Курык. Последний объект уже завершён и проходит пусконаладочные работы, ввод ожидается 1 декабря. После этого Курык и район Тёплого пляжа будут полностью обеспечены водой, а объёмы, ранее идущие с завода «Каспий» в этом направлении, пойдут на нужды Актау.

Помимо текущих планов, ожидается запуск ещё трёх крупных проектов общей мощностью 108 тысяч м³/сутки. Среди них: увеличение производительности завода «Каспий» в Актау с 40 до 100 тысяч м³/сутки, строительство станции обратного осмоса на территории ТОО «МАЭК» (24 000 м³/сутки) и запуск ещё одного объекта по опреснению мощностью 24 000 м³/сутки, который пройдёт в два этапа.

Однако, главной задачей, которую ставит перед собой управление, является не только увеличение объёмов питьевой воды, но и полная цифровизация и автоматизация её контроля. Сейчас мониторинг ведётся вручную, что создаёт риски в условиях растущего дефицита и обмеления Каспия. Канапин подчёркивает, что региону необходима система, которая позволит видеть движение воды на всех этапах - от момента забора до окончания подачи потребителям.

По его словам, министерство уже пригласило специалистов, ведётся подготовка технического задания. Планируется установка датчиков давления, расходомеров и счётчиков на каждом участке линии. Такая система обеспечит непрерывный контроль пропускной способности, раннее выявление сбоев, а также позволит точнее регулировать подачу воды в условиях увеличивающегося потребления, которое ежегодно растёт на 10–15%.

Каспий сегодня находится в критическом состоянии: уровень воды падает быстрее прогнозов, почти на метр в год. Это приводит к проблемам в работе каналов и станций, питающих систему водоснабжения. В отдельных участках дно стало неровным, образовались камни и технически сложные зоны. Для предотвращения повторения чрезвычайных ситуаций уже ведутся согласования проектно-сметной документации по расчистке и углублению каналов. Глубину планируют увеличить с 650 до 800 метров, выровнять траекторию и установить новую инфраструктуру, - добавил он.

В рамках третьего этапа развития системы водоснабжения, который должен быть завершён к 2029 году, предстоит масштабная модернизация.

Она потребует около 70 млрд тенге. Это бурение новых скважин, установка дополнительных насосов, замена электроснабжающих трубопроводов и строительство новой магистральной трубы диаметром 900 мм.

Было сказано, что нынешняя система не справляется с нагрузкой. Вместо 500 м³ она выдаёт только 400 м³. Тем не менее, планируется увеличить пропускную способность до 1200 м³. Один из проектов уже стартовал в октябре этого года и должен завершиться в 2026 году. Остальные, должны завершиться в 2027-2028 годах. Финансирование играет ключевую роль в реализации этих мероприятий, говорит руководитель управления. Не секрет, что аналогичные процессы в других областях уже приостанавливались из-за нехватки средств.

Власти региона надеются выйти на профицит воды к 2040 году. Сейчас же производство составляет 165-170 тысяч кубометров при потребности около 180 тысяч. Производство уже увеличено до 197 тысяч, но к 2040 году потребность должна превысить 200 тысяч, говорит Сериккали Канапин. Таким образом, чтобы опережать дефицит, на данный момент реализуются шесть крупных проектов.