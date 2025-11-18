Новые снимки Каспия, снятые из космоса

Космонавт-испытатель Роскосмоса Олег Артемьев опубликовал в своем Instagram новые фотографии, снятые с борта МКС, сообщает Lada.kz .

Каспий. Фото Олега Артемьева

На этот раз космонавт подготовил очень интересную подборку - заливы с борта Международной космической станции.

На снимках представлены Аденский залив, Йемен и Оман, Персидский залив на закате, залив Карпентария, залив Габес, Триполи, Коринфский залив, Греция, Ормузский пролив и Оманский залив.

Также отдельно он запечатлел Каспийское море и залив Кара-Богаз-Гол.

По данным федерального агентства «НАСА», Международная космическая станция находится примерно в 370-460 км от Земли.

Напомним, летом этого года фотографию, запечатлевшую гладь северной и центральной части Каспия, Олег Артемьев выложил также в своем Instagram-аккаунте.