Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
22.11.2025, 08:46

Аллея за 105 млн тенге вызывает недовольство жителей Форт-Шевченко

Новости Актау 0 1 731 Аяулым Бейсенова

Жители Форт-Шевченко выразили обеспокоенность качеством работ на центральной аллее имени Мустафы Шокая и требуют провести детальную проверку расходов, сообщает Lada.kz. Проект, стоимость которого составила 105 миллионов тенге, по словам горожан, выполнен с многочисленными нарушениями и выглядит значительно дешевле заявленной сметы. В районном акимате пообещали принять меры и устранить выявленные недочеты.

 

 

Фото автора
Фото автора

По словам активистов, материалы и элементы благоустройства оставляют впечатление временных конструкций, а на отдельных участках уже заметны трещины, сколы и слабые крепления. Жители утверждают, что плитка уложена тоньше, чем предусмотрено нормами, а металлические опоры выглядят «слишком бюджетно» для заявленной стоимости.

«Плитка вместо 6 сантиметров имеет всего 4,5. Одна опора стоит минимум 100 тысяч тенге, хотя обычная металлическая конструкция обходится в 20 тысяч. Видно, что сэкономили на всем. Озеленение, которое должно было быть частью проекта, также отсутствует», — рассказал местный житель Асылбек Махмуд.

Недовольство горожан вызвала и ситуация с финансированием. Тендер был выигран летом 2024 года, а подрядчик должен был завершить работы до конца того же года. Однако, по словам жителей, работы так и не начались. Несмотря на это, в конце года подрядчику дополнительно выделили около 56–57 миллионов тенге, а срок исполнения продлили ещё на год. Фактическое строительство стартовало только в феврале–марте 2025 года.

Жители сообщают, что неоднократно обращались в акимат и направляли официальные жалобы. В акимате пояснили, что часть средств была направлена на реконструкцию памятника Мустафе Шокаю. Однако, по словам местных активистов, качество проведённых работ вызывает сомнения: прочный гранит 90-х годов заменили на тонкий кафель.

«Говорим о Жаңа Қазақстан, но никак не можем выбраться из старого», — отметил один из активистов.

В акимате признали наличие нарушений. Заместитель акима Тупкараганского района Дидарбек Жантуаров сообщил, что Департамент внутреннего государственного аудита завершил проверку и выявил замечания по ряду участков. Подрядчик обязан заменить повреждённую брусчатку, перекрасить оштукатуренные поверхности и переложить асфальт.

Компании предоставили месяц на устранение всех нарушений. В администрации подчеркнули, что объект ещё не принят в эксплуатацию, а значит, исправления будут выполнены за счёт подрядчика.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Откатостан
22.11.2025, 06:56
