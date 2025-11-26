Опреснительный завод морской воды «Кендерли», построенный по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, введен в эксплуатацию и готов к работе на полную проектную мощность в 50 тысяч кубометров в сутки. Объект, ставший стратегическим ответом на давний дефицит питьевой воды в регионе – г.Жанаозене и близлежащих населенных пунктах, в скором времени будет передан в коммунальную собственность акимата Мангистауской области, передает Lada.kz со ссылкой на информацию нацкомпании «КазМунайГаз».

Опреснительный завод «Кендерли» вышел на проектную мощность и готов к передаче акимату Мангистауской области

Стратегический проект в кратчайшие сроки

Строительство завода было завершено в сжатые сроки — буквально в течение двух лет, и уже 27 октября текущего года подписан акт ввода объекта в эксплуатацию. В августе завод подал первые партии воды на водораспределительный узел Жанаозена.

Сегодня предприятие способно круглосуточно производить до 50 000 кубометров воды, полностью перекрывая сезонный спрос города, который в летние месяцы составляет более 40 тысяч кубов, а зимой практически вдвое ниже.

Мировой опыт и современные технологии

Для реализации проекта по итогам международного конкурса победителем была выбрана инженерная компания Metito LLC, один из лидеров в сфере опреснения, имеющая более полувековой опыт и объекты производительностью до 1 млн кубометров в сутки. При этом строительно-монтажные работы, заказ и поставка технологического оборудования, наладка и запуск обеспечивались местными строительными компаниями «СМК-Атамекен» и «Акжол Курылыс».

Мы тщательно выбирали подрядчика, который сможет обеспечить качество и скорость. Остановились на Metito, поскольку у них есть успешные кейсы не только на территории своей страны, но и международный опыт. Сначала подбирали технологию, так сказать «рецепт производства». В течение года в разные месяцы мы отбирали пробы каспийской воды и отправляли специалистам Metito для анализа. Поскольку состав морей различается, важно было подобрать оптимальную технологию. Формулу вывели, проект изготовили, и сегодня завод построен на основе международных стандартов, — рассказал руководитель проекта строительства Ержан Аткельтеров.

Одним из ключевых инженерных решений стал уникальный способ забора морской воды. Прямо из Каспия к заводу по морскому дну проложены две огромные трубы диаметром 1400 мм и длиной 730 метров, по которым вода самотёком поступает в расположенное под объектом подземное хранилище глубиной 11 метров, способное обеспечить поступление морской воды объемом около 100 тысяч кубометров в сутки. Такой резервуар обеспечивает стабильный приток воды и защищает систему от возможных колебаний уровня моря. По расчётам специалистов, этой протяжённости трубы и объёма запаса будет достаточно для бесперебойной работы как минимум до 2055 года.

Далее вода проходит многоступенчатую фильтрацию до состояния пермиата (полностью обессоленной воды, прим. автора), затем — минерализацию, на выходе соответствуя необходимым санитарным нормам и требованиям Казахстана.

Все процессы полностью автоматизированы. На каждом этапе установлены точки водоотбора, откуда лаборанты круглосуточно проверяют качество воды, — отмечает директор ТОО «Опреснительный завод Кендерли» Максат Ибагаров.

Автоматизация и подготовленные кадры

На заводе функционируют четыре установки мощностью 12,5 тысяч кубометров каждая. Умная система регулирует объём подачи воды «по потребности»: ночью снижает, утром — увеличивает.

На зарубежных объектах мы увидели почти полное отсутствие персонала — процессы максимально автоматизированы. Мы пошли тем же путём: организовали обучение инженерно-технического персонала ещё на этапе строительства, который прошел полный теоретический курс, а также проходил практическое обучение на заводе «Каспий». Компания Metito также направляла своих инженеров для подготовки кадров. Сегодня в штате завода 91 местный специалист: часть работает вахтовым методом, часть — по графику 5/2, — рассказал генеральный директор ТОО «Ak Su KMG» Уркен Бисакаев.

Крупнейший объект водной инфраструктуры Казахстана

Завод «Кендерли» — это целый инженерный комплекс. Помимо цеха обратного осмоса, здесь построены магистральный водопровод от завода до Жанаозен протяжённостью 201,4 км (две нитки по 100,7 км), высоковольтная линия электропередач, волоконно-оптическая связь, газопровод и автодорога, административно-бытовой комплекс, лаборатория, общежитие и пожарное депо, ремонтный цех, склады и вспомогательная инфраструктура.

В строительстве участвовало более 650 человек, создано 91 постоянное рабочее место, максимально привлечены казахстанские специалисты и отечественные производители оборудования.

Польза для региона и перспективы развития

До конца 2025 года предприятие будет безвозмездно передано в коммунальную собственность акимата Мангистауской области. Для этого уже сформирована эксплуатационная служба и обучен инженерно-технический персонал.

После передачи будет разработан комплексный план по распределению воды на город Жанаозен между новым заводом «Кендерли», существующим водоводом «Астрахань–Мангышлак» и подземными источниками Туйесу и Сауыскан. Это позволит полностью снять летний дефицит воды в Жанаозене, снизить нагрузку на старый водовод, обеспечить устойчивость региона и создать условия для развития курортной зоны Кендерли и промышленного сектора.

Айгерим Жунусова