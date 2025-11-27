18+
27.11.2025, 14:00

Мастера Кашаганского проекта

Новости Актау 0 1 146

Нефтегазовая сфера – локомотив развития всей экономики страны. В 2025 году, объявленном Годом рабочих профессий, особенно важно говорить о людях, которые ежедневно обеспечивают устойчивость и развитие стратегически важной отрасли.

 

Мастера Кашаганского проекта
Мастера Кашаганского проекта

Именно их профессиональная компетентность, лидерство и стремление к инновациям формируют будущее отрасли. В реализации Северо-Каспийского проекта на Кашагане, оператором которого является компания NCOC, задействованы десятки технических профессий, и уникальным этот проект делают именно люди – мастера своего дела, каждый из которых вносит вклад в его успех и развитие. Среди них – бурильщики и геологи, пожарные и водители, пилоты и экологи, водолазы и другие специалисты.

Можно сказать, что во время нефтедобычи профессионалы укрощают на Кашагане три стихии – землю, воду и воздух.  Первопроходцами земли по праву считают тех, кто способен заглянуть в глубины Земли и читать ее «от корки до корки» —геологов. Геология — наука многогранная, поэтому специалисты на Кашагане делятся по направлениям: геологи, инженеры по разработке, геофизики, специалисты по моделированию пласта. Вместе они сопровождают весь жизненный цикл месторождения.

А далее бурение и ремонт скважин – сферы, где практический опыт играет решающую роль. Именно специалисты по бурению открывают путь к залежам углеводородов, скрытым на километровых глубинах под землей. Их главная задача — точно и безопасно пробурить скважину в нужной точке.

Такой элемент как вода определяет уникальные профессии, которые можно встретить на Северо-Каспийском проекте – моряки и водолазы. Промышленные водолазы обеспечивают безопасную и стабильную работу морской инфраструктуры. Они проверяют и ремонтируют оборудование на морском дне, проводят инспекцию и ремонт судов, подводные строительно-монтажные и сварочные работы.

Стихию воздуха олицетворяют пилоты. Их основные задачи на Кашагане – вертолетная перевозка персонала между Атырау и островом D, а также медицинская эвакуация в случае чрезвычайных ситуаций. Полеты могут проходить в сложных условиях над Каспийским морем, где размеры посадочных площадок ограничены, а климат часто суров.

Стоит отметить и труд женщин – они занимают все более заметные позиции в технических и производственных направлениях компании: работают на заводах, в лабораториях, на буровых установках, в офисах и на строительных площадках. Прекрасная половина успешно внедряет цифровые решения, анализирует данные, участвует в разработке новых технологий. Ведь рабочие профессии – это не просто физический труд, а огромная ответственность и истинный профессионализм, который совершенствуется с каждым новым днем.

Примечательно, что важными корпоративными ценностями становятся разнообразие и инклюзивность. В нефтегазовой отрасли это проявляется в поддержке равных возможностей, создании безопасной и уважительной рабочей среды, а также в признании вклада каждого сотрудника, независимо от пола, возраста или этнической принадлежности.

Год рабочих профессий – это повод не только поблагодарить тех, кто ежедневно обеспечивает наши насущные потребности, но и вдохновить новое поколение на выбор технических и производственных направлений. Нефтегазовая отрасль нуждается в талантах, и ее будущее – в руках тех, кто готов создавать, учиться и двигаться вперед.

Ержан Исмаилов

10
1
1
