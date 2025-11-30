18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
30.11.2025, 09:14

В Актау состоялась премьера MŪNAI - сериала, возвращающего Мангистау в суровые 90-е

Новости Актау 0 3 360 Аяулым Бейсенова

В Актау 27 ноября прошёл закрытый кинопоказ нового проекта MŪNAI от создателей таких сериалов, как «5:32», «1286», «Sheker: последний шанс», «Братья» и других громких кинокартин, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Впервые за долгое время масштабный проект, посвященный сложным и противоречивым 1990-м, был не просто снят у нас, но и создан с особым вниманием к местной истории, ландшафтам, людям и атмосфере. Съемки проходили в знакомых каждому из нас местах — на побережье, в промышленных зонах, на окраинах, но особенно важно, что часть эпизодов впервые была снята в Жанаозене.

Закрытый кинопоказ первых двух серий состоялся в одном из залов Nar Cinema, куда приехали актёры, съемочная группа, представители местных властей и приглашённые гости. Атмосфера была одновременно торжественной и домашней. Появление на экране родного края вызвало живой отклик и неподдельные яркие эмоции зрителей. Кроме того, многие участники съемочной команды являются местными жителями, что добавляло аутентичности. Создатели сериала рассказали, что такого эффекта они и добивались, и зритель должен почувствовать историю не как далёкую легенду, а как часть собственной жизни.

СЮЖЕТ

В центре повествования — противостояние двух лидеров криминальных группировок, ведущих борьбу за власть и контроль над нефтяными ресурсами Мангистауской области. Их конфликт развивается не только на уровне влияния и территории: герои одновременно пытаются справиться с личными семейными проблемами, которые давят не меньше, чем криминальные обстоятельства. Дополнительное напряжение создают правоохранительные органы и третья группировка, что делает ситуацию для персонажей ещё более непредсказуемой и опасной.

На фоне этой истории — реалии 90-х: рост бандитизма, безработица и полное отсутствие стабильности. Герои сталкиваются с жёсткостью времени, потерями и выбором, от которого невозможно уйти. Хотя сама основа сюжета может показаться знакомой, проект выигрывает за счёт свежего сеттинга. Привычные для зрителя криминальные истории в алматинских кварталах здесь заменены просторами Мангистау и атмосферой Каспийского побережья.

 

Режиссёр и сценарист Дархан Тулегенов подчеркнул, что для него было принципиально важно не просто снять криминальную драму, а передать подлинную атмосферу Мангистау 90-х — ту самую энергию времени, которая ощущалась на нефтяных промыслах, в семьях, в судьбах людей, ежедневно сталкивавшихся со сложными выборами.

"Тема нефти сама по себе очень кинематографична. Когда мне впервые предложили идею, я сразу начал представлять, как можно здорово это снять и рассказать истории людей. Ведь это часть нашей реальной истории. В 90-е подобные ситуации случались часто и нередко приводили к трагедиям. Об этом обязательно нужно говорить. Стоит отметить, что в сериале нет героев или антигероев в привычном понимании — просто живые люди, каждый из которых пытается выжить по правилам того времени. У каждого своя правда, свои поступки, свои тёмные и светлые стороны", — поделился режиссёр.

По словам Дархана Тулегенова, вопрос о том, где снимать сериал, даже не стоял. На предложение рассмотреть, например, Атырау, он ответил, что с самого начала было решено работать в Мангистау, так как ранее он бывал здесь и был впечатлён природой и атмосферой региона.

«У Мангистау и Актау есть своя особая эстетика, которой, к примеру, нет в Атырау, поэтому изначально было принято решение снимать именно здесь», — отметил он.

Главная актриса сериала Акнур Рахат отметила, что работа над MŪNAI стала для неё по-настоящему масштабным и значимым опытом. Она подчеркнула, что проект оказался сильным во всём и поделилась сложностями съёмочного процесса.

«Это действительно очень крутой проект со всех сторон: режиссура, сценарий и актёрский состав в целом. Наша работа была невероятно интересной, и поэтому я люблю этот проект всей душой. Если говорить о сложностях, то это, конечно же, зимние съёмки в холод и ветер, к которому мы не были готовы. В основном у нас были экстерьерные съёмки, поэтому физически было непросто, но это того стоило», — выразилась актриса.

Другой главный актёр Нышанбек Жубанаев также рассказал о своей роли и значимости проекта для него лично.

«Алчность и жадность никогда не приводят к хорошему. Человеку необходимо уметь довольствоваться тем, что есть. В этом сериале эта идея хорошо раскрыта. Это один из тех проектов, которые я очень ждал и на которые возлагал большие надежды. Для меня главное — донести идею до широкого зрителя через образ, который мне доверили. И я считаю, что это удалось», — поделился актёр.

На премьере присутствовали заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев и аким города Жанаозен Жансейт Кайнарбаев. После просмотра официальные лица выступили с эмоциональными речами, в которых подчеркнули важность того, что сериал был создан и снят в Мангистау. Они выразили свою поддержку и поздравили творческую группу.

Премьера в Актау стала не просто показом первых серий, а настоящим культурным событием. MŪNAI стал не просто сериалом о криминале, а проектом, который напоминает о переломной эпохе, оставившей свой отпечаток на тех, кто лично застал это время. Он также даёт возможность зрителю из нового поколения проникнуться реалиями 90-х.

Первые серии уже доступны для просмотра в сети.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Одноразовый шедевор
30.11.2025, 06:30
