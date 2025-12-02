В Мангистау прошла торжественная встреча победителей республиканской олимпиады

С 25 по 29 ноября в Астане состоялась республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам для учащихся сельских школ. Учеников, вернувшихся с победой, встретили в Актау, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

В интеллектуальном состязании естественно-математического направления от региона участвовали 38 школьников, которые проверили свои знания по географии, математике, физике, химии, биологии и информатике. В этом году команда Мангистауской области заняла первое место в общекомандном зачёте и показала лучший результат.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев, руководитель областного управления образования Амантай Кумбаев, директор регионального центра «Каспий дарыны» по выявлению и поддержке одарённых детей и талантливой молодежи Амангельды Кашкынов, руководители районных отделов образования, учителя, директора школ и родители.

В ходе мероприятия Аббат Урисбаев поздравил учеников, их родителей и педагогов с важным достижением.

Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность нашим победителям и их наставникам, а также от всей души поздравить вас с благополучным возвращением домой. Вы – наша гордость. Вы достойно представили наш регион, оправдали труд учителей и надежды родителей, и доказали всему Казахстану свои возможности, - отметил Аббат Урисбаев.

По итоговым результатам юные жители региона продемонстрировали высокие показатели. Так, 9 учеников заняли 1-е место, 7 – 2-е место, 10 – 3-е место. Кроме того, три ученика получили дополнительные грамоты.

Победитель по географии Ислам Мусир, занявший 1-е место, получил образовательный грант Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагынова. Также ряд учащихся по географии, физике, химии, математике и другим предметам завоевали призовые места и укрепили престиж области.

Отмечается, что на следующем этапе учащиеся будут участвовать в республиканской олимпиаде по гуманитарному направлению.