Встречая Новый год Лошади: адайская порода - символ силы Мангистау

Совсем скоро жители Мангистау встретят Новый год, который по восточному календарю пройдёт под символом Лошади - олицетворением силы, свободы и движения вперёд. В канун праздника мы решили рассказать об адайской лошади - уникальной породе, выведенной в регионе и ставшей его настоящим достоянием, передает Lada.kz

Фото Lada.kz

Адайские лошади известны своей выносливостью и способностью преодолевать большие расстояния в суровых климатических условиях. Именно эти качества делают их примером стойкости и уверенного движения вперёд - того, с чем жители региона входят в Новый 2026 год.

Сегодня адайская лошадь - это не только часть истории и традиций, но и живая гордость Мангистау. В 2023 году эта разновидность получила официальный статус самостоятельной породы и стала национальным брендом Казахстана, что открыло новые возможности для её сохранения и развития генофонда.

По рассказу коневода Алеке Болтекова, который занимается разведением адайских лошадей, существует легенда, согласно которой когда-то жители полуострова Мангышлак выводили табуны лошадей к морю и перегоняли их через воду, создавая картину, будто они «из воды выводили лошадей». Считается, что именно так сформировалась выносливость этой породы. Что, безусловно, хочется сравнить и с самими жителями Мангистау, привыкшими преодолевать трудности с водой, дефицит которой ежегодно становится проблемой для региона.

Кроме того, Алеке Болтеков отмечает, что адайская порода обладает уникальной памятью: разлучённая со своими детьми лошадь может узнать своих жеребят даже спустя годы.

Поэтому адайская лошадь - это не только про волевой характер и движение вперёд, но и про сильную связь со своими корнями.

Редакция Lada.kz поздравляет вас, наши дорогие читатели, с наступающим Новым 2026 годом - годом прекрасного, мудрого и всегда стремящегося вперёд животного! Мы желаем вам весь следующий год быть на «коне», побеждать, с успехом преодолевать трудности и идти вперёд, несмотря ни на что. С Новым годом!

Ну а подробнее об адайской лошади смотрите в нашем видеосюжете.