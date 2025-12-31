18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.12.2025, 10:52

Встречая Новый год Лошади: адайская порода - символ силы Мангистау

Новости Актау 0 1 530 Аяулым Бейсенова

Совсем скоро жители Мангистау встретят Новый год, который по восточному календарю пройдёт под символом Лошади - олицетворением силы, свободы и движения вперёд. В канун праздника мы решили рассказать об адайской лошади - уникальной породе, выведенной в регионе и ставшей его настоящим достоянием, передает Lada.kz

Фото Lada.kz
Фото Lada.kz

Адайские лошади известны своей выносливостью и способностью преодолевать большие расстояния в суровых климатических условиях. Именно эти качества делают их примером стойкости и уверенного движения вперёд - того, с чем жители региона входят в Новый 2026 год.

Сегодня адайская лошадь - это не только часть истории и традиций, но и живая гордость Мангистау. В 2023 году эта разновидность получила официальный статус самостоятельной породы и стала национальным брендом Казахстана, что открыло новые возможности для её сохранения и развития генофонда.

По рассказу коневода Алеке Болтекова, который занимается разведением адайских лошадей, существует легенда, согласно которой когда-то жители полуострова Мангышлак выводили табуны лошадей к морю и перегоняли их через воду, создавая картину, будто они «из воды выводили лошадей». Считается, что именно так сформировалась выносливость этой породы. Что, безусловно, хочется сравнить и с самими жителями Мангистау, привыкшими преодолевать трудности с водой, дефицит которой ежегодно становится проблемой для региона.

Кроме того, Алеке Болтеков отмечает, что адайская порода обладает уникальной памятью: разлучённая со своими детьми лошадь может узнать своих жеребят даже спустя годы.

Поэтому адайская лошадь - это не только про волевой характер и движение вперёд, но и про сильную связь со своими корнями.

Редакция Lada.kz поздравляет вас, наши дорогие читатели, с наступающим Новым 2026 годом - годом прекрасного, мудрого и всегда стремящегося вперёд животного! Мы желаем вам весь следующий год быть на «коне», побеждать, с успехом преодолевать трудности и идти вперёд, несмотря ни на что. С Новым годом!

Ну а подробнее об адайской лошади смотрите в нашем видеосюжете.

23
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь