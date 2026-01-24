Ограничения подачи электроэнергии ввели только для специфического потребителя - KEGOK

АО «KEGOC» прокомментировали информацию о введённых ограничениях на электроснабжение потребителей в Атырауской и Мангистауской областях, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: KEGOK

В акционерном обществе сообщили, что 23 - 24 января ограничения для промышленных потребителей и населения Мангистауской и Атырауской областей не вводились.

Однако ограничения подачи электроэнергии всё-таки были, но их ввели только для компаний, осуществляющих цифровой майнинг в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, сообщили в АО «KEGOK».

В ТОО «МАЭК» сообщили, что предприятие работает в штатном режиме и стабильно производит утверждённый объём электроэнергии - 570 МВт/час.

Напомним, ранее акимат Атырау сообщил о введённых ограничениях электроэнергии для потребителей.