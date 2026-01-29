Женский бизнес Мангистау: как это работает в 2026 году

Как выживает женский бизнес, с какими страхами сталкиваются предпринимательницы и как женская солидарность становится экономическим ресурсом, рассказывает Салихова Сауле Халеловна - председатель Совета деловых женщин Мангистауской области и сопредседатель Национальной Ассоциации женщин предпринимателей «ASMAR», передает Lada.kz .

Фото предоставлено

Совет деловых женщин

Совет деловых женщин (СДЖ) был создан в 2015 году во всех регионах страны как консультативно-совещательный орган при НПП «Атамекен». Его главная цель – развитие женского предпринимательства и защита интересов женщин в бизнесе.

Сегодня СДЖ Мангистауской области — это более 900 женщин-предпринимательниц, объединённых в единую систему поддержки. В Правление входят 46 состоявшихся бизнесвумен, работающих в самых разных сферах: от сельского хозяйства и производства до IT, медицины, образования, туризма и ремесленного дела.

При Совете действуют семь отраслевых ассоциаций, Экспертный совет, Совет старейшин и Молодёжное крыло, созданное для предпринимательниц нового поколения. Такая структура позволяет не просто объединять женщин, а точечно решать их реальные проблемы, говорит Сауле Салихова.

Основной фокус СДЖ лежит на нефинансовой поддержке: консалтинг, обучение, менторство, обмен опытом и сопровождение бизнеса на разных этапах.

Вопреки стереотипу, Совет деловых женщин — это не только про вдохновение и форумы. По словам Сауле Салиховой, ключевая работа ведётся на уровне практических решений.

«Как Председатель Совета я представляю интересы наших женщин на уровне местных исполнительных органов, акимов разного уровня: от сельского до областного. Для чего? Стараюсь не только донести, но и решать на этих уровнях различные вопросы, например выделения земельных участков для ремесленников, малых сельских производств, согласованных действий со специальной экономической зоной и социально предпринимательской корпорацией (СЭК и СПК). Например, благодаря таким взаимодействиям СДЖ решил вопросы открытия центров проекта «Одно село – один продукт» в районных центрах Курык и Шетпе. Решен вопрос по выделению участка для строительства регионального Центра ремесленников. Сейчас занимаемся вопросом земельного участка для цеха по переработке шерсти. Административный ресурс в нашей стране никто не отменял» - говорит Сауле Салихова.

2026 год – испытание на выживание

По оценке СДЖ, 2026 год будет сложным не только для женского бизнеса, но и для экономики в целом. Дорогие кредиты (до 26%), жесткая фискальная политика, рост налоговой нагрузки, давление маркетплейсов и падение покупательского спроса создают ситуацию постоянного стресса.

Женский бизнес чаще всего – это микро- и малые предприятия с низкой маржинальностью. Женщины работают в тех нишах, куда мужчины, как правило, не идут. Это трудоемкие производства, услуги, социально значимые сферы с высокой текучестью кадров.

Чтобы удержаться на плаву, предпринимательницы вынуждены:

сокращать персонал, сохраняя объемы;

повышать цены вслед за ростом сырья и логистики;

осваивать инструменты искусственного интеллекта, заменяя ими неквалифицированный труд.

Однако одним из главных барьеров для женщин в Совете считают не финансовые преграды, а неуверенность в своих силах. Отсутствие опыта бизнес-коммуникаций, нетворкинга, страх ошибок и давление окружения часто останавливают сильнее любых кризисов, говорит Сауле Салихова. Но, именно попадая в женское бизнес-сообщество, многие предпринимательницы переживают настоящую трансформацию. Они начинают видеть свои проблемы под другим углом, находят наставников, получают доступ к знаниям и контактам, которых раньше просто не было.

«Женщина привыкла слушать себя, близких, подруг, но попадая в круг таких же женщин с маленьким, но собственным делом, у нее начинается трансформация в мозгу. Когда женщина начинает проговаривать свои проблемы с профессионалами или близкими по духу людьми – начинаются чудеса», - отмечает Сауле Салихова.

Налоги и риск ухода в тень

Особую тревогу у предпринимательниц сегодня вызывают новые налоговые изменения: рост НДС, усложнение администрирования и автоматический переход на более жесткие режимы налогообложения.

«И вообще слишком много нормативных правил и различных ограничений «…если не так, то так…», которые «затягивают гайку донельзя». Большая часть ИП по стране, как вчера озвучил известный эксперт по налогам Дмитрий Казанцев, будет вынуждена переходить на НДС, так как в сфере различных поставок средний и крупный бизнес просто не захочет работать с теми, кто не встал на учет по НДС. Это несомненно приведет к повышению цен и, как следует из этого, разгонит инфляцию. Мое твердое убеждение: фискальная политика идет неправильным путем. Сейчас есть опасность ухода бизнеса опять в тень. Правила должны быть простыми и всеми выполнимыми. От этого государство только выиграет», - убеждена Сауле Салихова.

Региональная специфика: рынок, менталитет и качество

У Мангистау есть свои особенности: небольшой рынок, ограниченные финансовые возможности населения, а соответственно менталитет, привыкший потреблять дешевые, зачастую некачественные товары.

Контрафакт(подделки) в продуктах питания, фармации и бытовой химии остается одной из самых болезненных тем. И здесь, по мнению СДЖ, ответственность лежит не только на потребителях, но и на самих предпринимателях.

«Казахстан, в том числе Мангистау, лидируют по потреблению различного контрафакта. И в этом есть вина самих предпринимателей тоже, которые просто заваливают свои точки дешевым, поддельным и некачественным товаром. Есть выражение «бич нашего времени», я бы так и сказала. Обществу надо научиться потреблять качественные товары, будь то продукты питания, или одежда, или бытовая химия», - заявляет Сауле Салихова

Женщина как «мягкая сила»

Отвечая на вопрос, приходится ли женщинам быть сильнее просто потому, что они женщины, Сауле Салихова говорит так: женская сила - мягкая, но невероятно устойчивая.

«Пусть мужчины не обижаются, но женщины реально сильны. Но женская сила – это совсем не о физической силе. Сила женщины в ее многогранности, многозадачности, в духовности, в твердости на пути к цели и одновременно в мягкости любой подачи. Природа наделила женщину эмоциональной интеллектуальностью, смелостью и решительностью, заботой и сопереживанием, творчеством и интуицией, стойкостью и гибкостью, экспрессивностью и элегантностью. Даже простое перечисление этих качеств делает женщину уникальным созданием Всевышнего. Одним словом, я сказала бы так: женщина – это мягкая Сила»

Как попасть в Совет

В Совет деловых женщин можно вступить только по рекомендации действующих членов правления. Совет проводит предварительное собеседование, только потом рассматривает предложение и голосует. Стоит отметить, все члены СДЖ входят в Национальную Ассоциацию женщин предпринимателей Казахстана «ASMAR», которая сегодня активно развивает международное сотрудничество с женскими организациями Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Китая. Именно через ASMAR предпринимательницы получают доступ к новым рынкам, выставкам, партнерствам и масштабированию бизнеса.

Именно здесь выросли предпринимательницы, чьи бренды сегодня известны далеко за пределами региона и страны – от детской одежды и сыров мирового уровня до переработки шерсти и национальных десертов.

«Не могу не отметить, что все эти годы СДЖ и ASMAR находит в регионе потенциальных женщин и так сказать «взращивает» их до уровня региональных и республиканских звезд. Такими нашими новыми успешными именами в бизнесе стали Майра Багитжан (бренд «Rakhim baby») – победитель конкурса стран Тюркского мира в категории «Предприятие с самым быстрым ростом, возглавляемое женщиной» , Александра Григолова (бренд «Жеті лақ») – сыры которой завоевали за 2 года золото, серебро и бронзу на Мировом чемпионате сыров во Франции, Жанагул Жапарова (проект «ОСОП-Курык») – самый трудозатратный проект по переработке верблюжьей и овечьей шерсти, из которой женщины производят более 50 наименований товаров, Назгуль Сисенгалиева (бренд «Маңғыстау дөмі») – ее национальный десерт балкаймак привез «серебро» из Франции с мирового конкурса сыров и другие наши сельские женщины.», - рассказывает Сауле Салихова.

Взгляд в будущее

Женщинам, которые пока сомневаются, идти ли в бизнес или вступать в подобные сообщества, Сауле Салихова советует: слушать себя, искать примеры, выходить из зоны комфорта и действовать.