Автобусов не хватает: жители Актау просят больше транспорта в часы пик

Жители областного центра просят увеличить количество автобусов на маршрутных линиях. В акимате сообщили, что такой возможности пока нет, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото из архива

По сообщениям жителей областного центра, в утреннее время при большом пассажиропотоке люди просто не могут зайти в автобус. Взрослые и дети вынуждены ждать следующий автобус в надежде, что там будет посвободнее. В итоге многие опаздывают на работу, в школу и детские сады.

«Просим именно в часы пик сократить интервал между автобусами и увеличить их количество, чтобы разгрузить маршрут. Это действительно важный вопрос, так как большинство жителей передвигаются на общественном транспорте: мы возим детей в садики и школы и сами едем на работу», - обратились пассажиры.

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау сообщили, что ежедневно на обслуживание маршрута №3 выходят 18 автобусов. Увеличить их количество нет возможности.