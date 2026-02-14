Сотрудники АО «КазАзот» обсудили проект новой Конституции Казахстана перед референдумом 15 марта 2026 года

Сотрудники АО "КазАзот" провели собрание, где обсудили проект новой Конституции Республики Казахстан, который вынесен на республиканский референдум 15 марта 2026 года.
На встрече выступили мажоритарный акционер общества Бахаридин Аблазимов, генеральный директор Арман Маулешев, а также представители трудового коллектива.
Участники отметили, что обновлённая Конституция поможет укрепить правовые основы страны, создаст условия для стабильного развития экономики и повысит эффективность работы государственных органов.
Особое внимание уделили экологии: проект закрепляет принципы ответственного использования природных ресурсов и заботу об окружающей среде.
Также подчеркнули, что изменения создают хорошие условия для привлечения инвестиций, защиты собственности и развития бизнеса, что помогает создавать рабочие места и повышает занятость в регионах.
В итоге коллектив поддержал проведение референдума и отметил, что важно, чтобы каждый гражданин участвовал в решениях, которые влияют на будущее страны.
«КазАзот» АҚ қызметкерлері Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясының жобасын талқылау үшін жиналыс өткізді.
Аталған жоба 2026 жылғы 15 наурызда өтетін республикалық референдумға шығарылды.
Кездесуде қоғамның мажоритарлық акционері Бахаридин Аблазимов, бас директор Арман Маулешев, сондай-ақ еңбек ұжымының өкілдері сөз сөйледі.
Қатысушылар жаңартылған Конституция елдің құқықтық негіздерін нығайтуға, экономиканың тұрақты дамуына жағдай жасауға және мемлекеттік органдар жұмысының тиімділігін арттыруға ықпал ететінін атап өтті.
Экология мәселесіне ерекше назар аударылды: жоба табиғи ресурстарды жауапкершілікпен пайдалану қағидаттарын және қоршаған ортаны қорғауды бекітеді.
Сондай-ақ енгізілетін өзгерістер инвестиция тартуға, меншік құқығын қорғауға және бизнесті дамытуға қолайлы жағдай жасап, жаңа жұмыс орындарын ашуға және өңірлердегі жұмыспен қамтуды арттыруға мүмкіндік беретіні айтылды.
Жиын қорытындысы бойынша ұжым референдум өткізуді қолдап, ел болашағына әсер ететін шешімдерге әрбір азаматтың қатысуы маңызды екенін атап өтті.
