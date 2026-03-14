Амал 2026 в Мангистау: род Тазике

Жители Мангистау отмечают один из самых значимых весенних праздников - Амал. В этом году организацию торжеств на Отпан Тау взяли на себя представители рода Тазике. Старейшины и представители рода рассказали о подготовке к празднику, а также поделились историями о выдающихся представителях Тазике, сообщает Lada.kz.

Редакция Lada.kz запускает новую традицию - каждый год мы будем рассказывать о том роде, который берет на себя организацию праздника Амал.

Праздник Амал(Көрісу күні) ежегодно отмечают 14 марта. Он символизирует наступление весны, примирение и уважение между людьми. В этот день принято навещать друг друга, обмениваться добрыми пожеланиями и выражать почтение старшим.

Одной из главных площадок празднования в Мангистауской области традиционно является историческая местность Отпан Тау, где ежегодно собираются тысячи жителей и гостей региона.

По сложившейся традиции организацией праздника каждый год занимается один из казахских родов. В этот раз эту ответственную роль взяли на себя представители рода Тазике. Они рассказали о том, как проходила подготовка и высказались о значимости праздника.

По словам организаторов, подготовка к празднику началась заранее. В программе - концертные выступления, в том числе с участием артистов из соседних тюркских стран, национальные игры, скачки и состязания по казахской борьбе. Они также отметили, что для них участие в организации проходит не впервые и имеет особое значение. По их словам, именно представители рода Тазике в своё время стояли у истоков проведения праздника Амал на Отпан Тау в Мангистау. Подробнее - в видеоматериале.