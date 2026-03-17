18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.49
556.75
5.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.03.2026, 15:00

Yandex Qazaqstan Көрісу күніне қатысып, Отпантауға арнайы бағыт ашты

Новости Актау 0 233

Yandex Qazaqstan Маңғыстау облысындағы ең биік нүкте – Отпантау басында өткен Көрісу күні (Амал мерекесі) аясындағы дәстүрлі шараға қатысты. Компания мерекеге келген қонақтар үшін арнайы киіз үй тікті, сонымен қатар Яндекс Go сервисінде Отпантауға дейінгі арнайы бағытты іске қосты. Бұл мерекеге қатысушылардың сапарын жеңілдету үшін арнайы ұйымдастырылды.

фото Yandex Qazaqstan
фото Yandex Qazaqstan

Көрісу күні 14 наурызда атап өтіледі және Батыс Қазақстан өңірлерінде Наурыз мейрамының бастауы саналады. Бұл күні адамдар бір-бірімен көрісіп, қол алысып, құшақтасып, ізгі тілектер айтады. Мереке жаңару, татулық және жаңа өмір кезеңінің басталуын білдіреді.

Дәстүр бойынша, мерекенің негізгі рәсімдерінің бірі – Отпантау шыңында бірлік отын жағу. Бұл орын өңір тұрғындары үшін айрықша мәнге ие және жыл сайын мерекені бірге атап өту үшін жиналған көпшіліктің басын қосады.

«Көрісу күні – адамдарды жақындастыратын, дәстүрдің қадірін еске салатын ерекше мереке. Бізге осындай маңызды шараларға қатысып, адами жылулықты арттыра түсуге үлес қосу маңызды. Соның бірі, әрине, ыңғайлы жол жүру мүмкіндігін ұйымдастыру», – деді Yandex Qazaqstan басшысы Тимур Шалекенов.

Биыл Yandex Qazaqstan мерекеге келген қонақтар үшін киіз үй тігіп, қонақтарды дәстүрлі тағамдар – наурыз көже мен бауырсақпен қарсы алды. Сонымен қатар, Яндекс Тағам курьерлері де жиналған халықты аралап, дәм ұсынып, мерекелік көңіл-күй қалыптастыруға қатысты.

Сондай-ақ, 13-14 наурыз күндері Яндекс Go сервисінде «Қалааралық» сервис аясында Ақтау – Отпантау және кері бағытта арнайы маршрут іске қосылды. Отпантау елді мекен болып саналмайтындықтан, басқа кезде мұндай бағыт жоқ. Арнайы іске қосылған маршрут өңір тұрғындары мен қонақтарына мереке өтетін жерге ыңғайлы жетіп, кері қайтуға мүмкіндік берді.

 

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь