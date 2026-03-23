Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
22.03.2026, 19:43

Более двух тысяч жителей Актау вышли на набережную в национальных костюмах

Новости Актау 0 1 076 Аяулым Бейсенова

В Актау продолжается празднование Наурыза. Сегодня сотни жителей вышли на улицы в национальных костюмах и приняли участие в праздничном шествии. Наш корреспондент пообщался с жителями и участниками парада, чтобы узнать, что для них значит этот день и какой смысл они вкладывают в свой традиционный наряд, передаёт Lada.kz.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

В Актау в честь праздника Наурыз было организовано праздничное шествие в национальных костюмах под названием «Берекелі Наурыз - мерекелік шеру». И если в прошлом году в Актау 22 марта был установлен рекорд Гиннесса - более 5000 человек собрались на набережной в казахских национальных костюмах, продемонстрировав уважение к своему культурному наследию, - то в этом традицию продолжили более двух тысяч человек, которые вновь пришли на площадь в национальной одежде: каждый образ стал отражением культуры, традиций и истории. Мы пообщались с участниками парада, чтобы узнать, почему для них это важно.

Участники шествия прошли строем от торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне до амфитеатра. Они двигались в установленном порядке: выстроившись по десять человек в ряд.

 Инструктор, возглавлявший колонну, задавал направление с помощью разноцветных флагов. Зелёный флаг означал движение быстрее с сохранением строя, жёлтый — необходимость замедлиться, а при красном флаге участники останавливались и демонстрировали свои национальные костюмы зрителям. Такой порядок не только обеспечил слаженность шествия, но и произвёл особое впечатление на зрителей, - пояснила Акмарал Зейилова, руководитель Мангистауского областного научно-методического и культурно-сервисного центра.

Масштабное мероприятие было посвящено популяризации традиционной одежды и обычаев казахского народа.

 Я тщательно готовился к шествию. Национальная одежда на мне - это наследие от моего деда. Надев её, я хотел показать, что продолжаю традиции предков и чту преемственность поколений. Для меня это большая гордость, - сказал Ерлан Ергалиев, житель Каракиянского района, принявший участие в шествии.

 

 

