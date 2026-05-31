31.05.2026, 10:45

Почему в новом микрорайоне Актау нет государственного детского сада?

Общество 0 4 874 Сергей Кораблев

Жители 19А микрорайона подняли вопрос об отсутствии государственного детского сада. Ситуацию прокомментировали в городской администрации, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Местные жители задались вопросом, почему в 19А микрорайоне с растущим числом населения до сих пор отсутствует государственный детский сад. А также людей волнует вопрос, рассматривается ли строительство дошкольного учреждения в будущем и сколько детей из микрорайона сегодня ожидают места в детских садах.

В городском акимате сообщили, что с 2015 года в Казахстане строительство новых государственных детских садов было оптимизировано. В связи с активным развитием новых микрорайонов открытие дошкольных организаций в настоящее время в основном осуществляется за счет частных инвесторов.

Вопрос дефицита мест решается через механизм государственного образовательного заказа. В рамках этой программы частные детские сады получают государственную поддержку, что позволяет частично компенсировать расходы на содержание ребенка, - отметили чиновники.

В городской администрации также сообщили, что очередь в информационной системе Indigo формируется по всему городу и не ведется отдельно по микрорайонам. Поэтому определить количество детей, ожидающих места именно из 19А микрорайона, невозможно.

На сегодняшний день в Актау работают 35 государственных и 130 частных дошкольных организаций.

При этом ближайшие к 19А микрорайону частные детские сады расположены: в 17 микрорайоне - 10 детских садов, в 18 микрорайоне - 2 детских сада и в 19 микрорайоне - 3 детских сада.

О планах по строительству государственного детского сада непосредственно в 19А микрорайоне в акимате не сообщили.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь