Почему в новом микрорайоне Актау нет государственного детского сада?

Местные жители задались вопросом, почему в 19А микрорайоне с растущим числом населения до сих пор отсутствует государственный детский сад. А также людей волнует вопрос, рассматривается ли строительство дошкольного учреждения в будущем и сколько детей из микрорайона сегодня ожидают места в детских садах.

В городском акимате сообщили, что с 2015 года в Казахстане строительство новых государственных детских садов было оптимизировано. В связи с активным развитием новых микрорайонов открытие дошкольных организаций в настоящее время в основном осуществляется за счет частных инвесторов.

Вопрос дефицита мест решается через механизм государственного образовательного заказа. В рамках этой программы частные детские сады получают государственную поддержку, что позволяет частично компенсировать расходы на содержание ребенка, - отметили чиновники.

В городской администрации также сообщили, что очередь в информационной системе Indigo формируется по всему городу и не ведется отдельно по микрорайонам. Поэтому определить количество детей, ожидающих места именно из 19А микрорайона, невозможно.

На сегодняшний день в Актау работают 35 государственных и 130 частных дошкольных организаций.

При этом ближайшие к 19А микрорайону частные детские сады расположены: в 17 микрорайоне - 10 детских садов, в 18 микрорайоне - 2 детских сада и в 19 микрорайоне - 3 детских сада.

О планах по строительству государственного детского сада непосредственно в 19А микрорайоне в акимате не сообщили.