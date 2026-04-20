Полиция раскрыла детали скандала в детском саду в Мангистау

Полиция Мангистауской области провела проверку после публикации видео из детского сада, сообщает Lada.kz .

Как сообщили в департаменте полиции региона, по факту распространенной видеозаписи проведена проверка.

Установлено, что 6-летний мальчик не является воспитанником данного детского сада. Он находился на рабочем месте своей матери, в отношении которой в связи с произошедшим возбуждено административное производство по факту неисполнения обязанностей по воспитанию.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Кроме того, полицией направлено представление в уполномоченные органы для проведения проверки деятельности данного учреждения.

Напомним, в Каракиянском районе Мангистауской области разгорелся скандал после распространения в социальных сетях видео с конфликтной ситуацией между детьми