Полиция раскрыла детали скандала в детском саду в Мангистау

Полиция Мангистауской области провела проверку после публикации видео из детского сада, сообщает Lada.kz.
Как сообщили в департаменте полиции региона, по факту распространенной видеозаписи проведена проверка.
Установлено, что 6-летний мальчик не является воспитанником данного детского сада. Он находился на рабочем месте своей матери, в отношении которой в связи с произошедшим возбуждено административное производство по факту неисполнения обязанностей по воспитанию.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Кроме того, полицией направлено представление в уполномоченные органы для проведения проверки деятельности данного учреждения.
Напомним, в Каракиянском районе Мангистауской области разгорелся скандал после распространения в социальных сетях видео с конфликтной ситуацией между детьми
Комментарии0 комментарий(ев)