Вне национальностей: истории врача, учителя и психолога из Актау

В честь праздника Дня единства народа Казахстана мы поговорили с жителями Актау - врачом, учителем и психологом разных национальностей - о том, как они живут, работают и чувствуют ли единство в повседневной жизни, сообщает Lada.kz.

Обложка автора

1 мая в Казахстане отмечают День единства народа Казахстана — праздник, который объединяет людей разных культур, языков и традиций. Сегодня в стране живут представители более 120 этносов, и за этим разнообразием стоят реальные истории людей, которые ежедневно приходят на помощь другим людям вне зависимости от национальности.

Эрол Джошкун

Эрол Джошкун - 49-летний офтальмохирург, имеет академическую степень и более 20 лет практического опыта. В медицине с 2004 года. По национальности турок.

«Выбор профессии был осознанным: хирургия — это не просто работа, это возможность ежедневно возвращать людям зрение и качество жизни. Мне всегда было важно быть полезным обществу, и именно поэтому я выбрал путь врача»

- Как давно вы живете в Казахстане и в Актау?

- В Казахстан я приехал в сентябре 2024 года, а в Актау начал работать с сентября 2025 года. Этот город привлек меня своей спокойной атмосферой и особой энергетикой. Здесь нет перегруженного трафика, как в мегаполисах, а близость Каспийского моря создает ощущение баланса между работой и жизнью.

- Что вам больше всего нравится в жизни в Актау?

- Прежде всего - море. Оно дает ощущение свободы и внутреннего спокойствия. Кроме того, мне нравится размеренный ритм жизни: здесь люди меньше спешат и больше ценят простые вещи.

- Есть ли у вас друзья или коллеги других национальностей? Легко ли находить общий язык?

- В нашей клинике работает интернациональная команда. Среди моих коллег есть представители разных этносов, и чаще всего мы стараемся общаться на казахском языке. Это создает профессиональную, открытую среду. С пациентами же я стараюсь находить общий язык через уважение, внимание и искреннюю заботу — это универсальные ценности, понятные в любой культуре.

- Что для вас означает слово «единство»?

- Для меня единство — это способность людей объединяться вокруг общих ценностей и целей. Это не просто слово, а фундамент устойчивого общества.

- Чувствуете ли вы это единство в повседневной жизни? В каких моментах?

- Безусловно. Единство важно и в семье, и в профессиональной деятельности. В хирургии особенно важно доверие и слаженность команды — без этого невозможно достичь высоких результатов.

- Есть ли что-то, что особенно объединяет людей в Казахстане?

На мой взгляд, казахстанцев объединяют язык, культура и общее чувство принадлежности к одной стране. Это ощущение «жить под одним флагом» формирует сильное общество.

- Приходилось ли вам сталкиваться с непониманием или, наоборот, с поддержкой со стороны окружающих из-за вашей национальности?

- Меня приняли очень тепло. Я почувствовал искреннюю поддержку как со стороны коллег, так и со стороны пациентов. Это оставило очень сильное впечатление.

- Скучаете ли по Родине? Есть ли у вас традиции или привычки из вашей культуры, которые вы сохраняете здесь?

- Конечно, иногда скучаю. Поэтому стараюсь время от времени посещать турецкие рестораны. Это помогает сохранить связь с родной культурой.

- Что, на ваш взгляд, важно для сохранения единства в обществе?

- Прежде всего — справедливость, уважение к человеку и толерантность. Эти принципы универсальны и необходимы в любом обществе.

- Что бы вы хотели пожелать жителям Казахстана в День единства?

Жить в мире и согласии — это большое счастье. Я искренне желаю народу Казахстана сохранять единство и взаимопонимание. Уверен, что при таких ценностях у страны светлое будущее.

Анжелла Галустян

Галустян Анжелла Аркади, родилась в селе Нидж Габалинского района Азербайджана. 55-летняя учительница химии в НИШ со стажем более 30 лет. По национальности удинка.

«Учителем химии работаю уже 32 года. Я очень люблю свою профессию, так как она дает возможность передавать ученикам знания, они показывают высокие результаты, и в процессе я сама развиваюсь как педагог»

- Как давно вы живете в Казахстане и в Актау?

- Я живу в Актау с 1996 г.

- Почему вы выбрали именно эту профессию?

- Я со школы очень любила химию и биологию. Профессию учителя я всегда считала очень важной в формировании общества. Без образования невозможно развитие ни науки, ни общества в целом.

- Что вам больше всего нравится в жизни в Актау?

- Мне очень нравится набережная Каспия, дружелюбие жителей Актау, сам город, спокойная атмосфера.

- Есть ли у вас друзья или коллеги других национальностей? Легко ли находить общий язык?

- Да, у меня есть друзья других национальностей (казашки, азербайджанка, грузинка, украинка, нагайка, русские...)

- Что для вас означает слово «единство»?

- Для меня означает согласие и сплочённость людей ради общей цели. Это состояние, когда разные люди — с разными взглядами, характерами и опытом — умеют договариваться, поддерживать друг друга и действовать вместе.

- Чувствуете ли вы это единство в повседневной жизни? В каких моментах?

Безусловно, я чувствую единство в повседневной жизни (В коллективе — во время подготовки к мероприятиям, соревнованиям, совместных проектов, на праздниках и важных событиях, в общественных делах)

- Есть ли что-то, что особенно объединяет людей в Казахстане?

- Считаю, что в Казахстане людей объединяет открытость, доброжелательность, отзывчивость, гостеприимство

- Приходилось ли вам сталкиваться с непониманием или, наоборот, с поддержкой со стороны окружающих из-за вашей национальности?

- Непонимания не было, наоборот, всегда ощущалось принятие и поддержка. В нашей школе царит теплая, дружеская атмосфера. Это я четко ощущаю как Руководитель МО учителей химии. Каждый день я наблюдаю, как учителя разных национальностей поддерживают, помогают друг другу в любых ситуациях.

- Есть ли у вас традиции или привычки из вашей культуры, которые вы сохраняете здесь?

- Удинская культура строится на уважении, общности и сохранении традиций. (свой язык, кухня, праздники и обряды, уважение к старшим, гостеприимство, трудолюбие и взаимопомощь). Несмотря на небольшую численность народа, удины бережно хранят свою самобытность и историческое наследие.

- Что, на ваш взгляд, важно для сохранения единства в обществе?

- Уважать взгляды друг друга и соблюдать базовые нормы — честность, справедливость, ответственность, равные возможности.

- Что бы вы хотели пожелать жителям Казахстана в День единства?

- Хочу поздравить жителей Казахстана с Днем единства и пожелать всем мира, сплоченности, взаимоуважения. Пусть народ Казахстана продолжает двигаться вперёд с гордостью за свою историю, верой в светлое будущее и с желанием делать этот мир лучше для всех, кто в нем живёт.

Юлия Проняева

Проняева Юлия Алиевна, в девичестве Гаджимурадова – 34 года, психолог со стажем более 10 лет. Родилась и выросла в городе Кызылорда. По национальности метиска.

«Моя мама - русская, отец - аварец. Я веду частную практику, участвую во многих социальных проектах, в том числе работаю в проекте «Наставники» фонда Дара как психолог для наставников. Являюсь двуязычным специалистом и провожу консультации как на русском, так и на казахском языках»

- Почему вы выбрали именно эту профессию?

- С детства я чувствовала, что хочу работать с людьми. В разное время видела себя врачом, учителем, но в итоге выбрала психологию. И сегодня могу сказать, что это не просто профессия, а важная часть моей жизни. Для меня это не просто профессиональный навык — это возможность быть ближе к людям, лучше понимать их внутренний мир, культурные особенности и говорить с ними на языке, который для них по-настоящему родной. Помимо основной деятельности, я немного занимаюсь волонтёрством и в качестве хобби преподаю казахский язык. Это тоже про связь между людьми, про доверие и взаимопонимание.

Мы привыкли заботиться о теле - лечить его, поддерживать, развивать. Но гораздо реже задумываемся о внутреннем состоянии. О том, что происходит с человеком внутри. В своей работе я каждый день вижу, насколько людям нужна поддержка, принятие и возможность быть услышанными. И именно за это я люблю свою профессию - за возможность быть рядом в непростые моменты и помогать находить опору.

- Как давно вы живете в Казахстане и в Актау?

- В городе Актау я живу 10 лет, с 2016 года. За это время он стал для меня родным.

- Что вам больше всего нравится в жизни в Актау?

- Мне близка его компактность, особая атмосфера и, конечно, море. Несмотря на активный рост, здесь по-прежнему сохраняется ощущение человеческой близости.

- Есть ли у вас друзья или коллеги других национальностей? Легко ли находить общий язык?

- В моём окружении люди разных национальностей - казахи, русские, украинцы, осетины, корейцы и многие другие. Общение складывается легко, во многом благодаря взаимному уважению. Я выросла среди казахов, с детства говорю на казахском языке, впитывала традиции и культуру, поэтому для меня это естественная часть жизни.

- Что для вас означает слово «единство»?

- Для меня «единство» - это не абстрактное понятие, а живая практика. Это про людей, которые умеют быть рядом, поддерживать друг друга и объединяться ради общего.

- Чувствуете ли вы это единство в повседневной жизни? В каких моментах?

- В повседневной жизни я действительно это чувствую - и в работе, и в общении. Возможно, моя профессия помогает это особенно остро видеть, потому что она напрямую связана с доверием и принятием.

- Есть ли что-то, что особенно объединяет людей в Казахстане?

- В Казахстане людей особенно объединяют такие ценности, как уважение к старшим, гостеприимство и готовность поддержать. Это чувствуется в самых обычных ситуациях, и именно из этого складывается общее ощущение единства.

- Приходилось ли вам сталкиваться с непониманием или, наоборот, с поддержкой со стороны окружающих из-за вашей национальности?

- В своей жизни я чаще сталкивалась с поддержкой, чем с непониманием, и считаю это большой ценностью.

- Есть ли у вас традиции или привычки из вашей культуры, которые вы сохраняете здесь?

- Так сложилось, что я больше знакома с русскими традициями, так как воспитывалась мамой и её родителями. Но при этом в нашей семье органично сочетаются разные культурные элементы: мы проводили обряд «тұсау кесу» для сыновей, старший ребёнок учится в казахском классе и проявляет интерес к домбре. Для меня это пример того, как культуры могут не конкурировать, а дополнять друг друга.

- Что, на ваш взгляд, важно для сохранения единства в обществе?

- Если говорить как специалист, то основа единства — это уважение к различиям и внутренняя зрелость. Умение слушать, не обесценивать, не отвечать агрессией на непонимание. Это простые, но очень важные навыки, которые формируют здоровое общество. И каждый человек вносит в это свой вклад через повседневное общение, через отношение к другим.

- Что бы вы хотели пожелать жителям Казахстана в День единства?

- В День единства народа Казахстана мне хотелось бы пожелать всем жителям сохранять это тепло в отношениях друг с другом. Беречь уважение, быть внимательнее к людям рядом и не бояться различий. Потому что именно в них - наша сила, глубина и возможность расти как общество.