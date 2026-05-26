Под наблюдением спасателей: что происходит в Актау в день празднования последнего звонка

Сегодня спасатели региона работают в усиленном режиме, сообщает Lada.kz .

Как сообщили в ДЧС региона, по области функционируют 34 мобильных спасательных поста.

Для обеспечения безопасности задействованы: 70 сотрудников личного состава, 12 плавательных средств и 14 единиц специальной техники.

Особое внимание уделяется побережью Каспийского моря, а также местам массового отдыха молодежи.

По информации спасателей, на данный момент происшествий на воде и в зонах дежурства не зафиксировано.

Сотрудники ДЧС продолжают патрулирование и призывают жителей соблюдать меры безопасности во время празднования выпускников школ.