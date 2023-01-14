В «МАЭК» прокомментировали рассылку в WhatsApp

- Сейчас будет остановлен третий блок, чтобы снизить расходы по потреблению морской воды. Введены ограничения для ТОО «КазАзот». Привлекаются силы ДЧС вместе с военизированными частями для устранения затора на входе в водозаборный канал, - говорится в аудиосообщении.

- В связи со снижением уровня морской воды в водозаборном канале ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 вследствие обледенения были введены частично временные ограничения для производственных потребителей. Для бытовых потребителей ограничения не вводились. ТОО «МАЭК» были приняты оперативные меры по устранению обледенения. На данный момент ограничения снимаются по мере восстановления уровня морской воды в водозаборном канале, - заверили на предприятии.

Горожане рассылают в мессенджерах сообщения, в которых говорится, что необходимо запасаться водой, так как якобы замерз канал на «МАЭК». Будет производиться взрыв. Вероятнее всего, подача воды и отопления прекратится.В WhatsApp также «гуляет» сообщение, что в связи со сложной оперативной обстановкой снизили генерацию ТЭЦ-1 на 10 МВт, ТЭЦ-2 на 15 МВт.Ситуацию прокомментировали в ТОО «МАЭК».