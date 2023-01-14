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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:17

Просмотров: 1279

В «МАЭК» прокомментировали рассылку в WhatsApp

На предприятии приняты оперативные меры по устранению обледенения.

Фото из архива lada.kz
Горожане рассылают в мессенджерах сообщения, в которых говорится, что необходимо запасаться водой, так как якобы замерз канал на «МАЭК». Будет производиться взрыв. Вероятнее всего, подача воды и отопления прекратится.

В WhatsApp также «гуляет» сообщение, что в связи со сложной оперативной обстановкой снизили генерацию ТЭЦ-1 на 10 МВт, ТЭЦ-2 на 15 МВт.

- Сейчас будет остановлен третий блок, чтобы снизить расходы по потреблению морской воды. Введены ограничения для ТОО «КазАзот». Привлекаются силы ДЧС вместе с военизированными частями для устранения затора на входе в водозаборный канал, - говорится в аудиосообщении.


Ситуацию прокомментировали в ТОО «МАЭК».

- В связи со снижением уровня морской воды в водозаборном канале ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 вследствие обледенения были введены частично временные ограничения для производственных потребителей. Для бытовых потребителей ограничения не вводились. ТОО «МАЭК» были приняты оперативные меры по устранению обледенения. На данный момент ограничения снимаются по мере восстановления уровня морской воды в водозаборном канале, - заверили на предприятии.



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Комментарии ( 2 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 19:07
Цитата: cas277cas
Дальше как бы хуже не было..

Может повторится история как Экибастузе...My Webpage...
Новый год, "новый казахстан"...

Все мы ходим под богом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 18:40
Это первая ласточка...Дальше как бы хуже не было..
 
 

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