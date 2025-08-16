Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау

Қазақ тіліне аудару

В отделе ЖКХ Актау прокомментировали ситуацию с мусорной свалкой, которая возникла у жилого комплекса «Rose», сообщает Lada.kz .

Акимат Актау. Фото: Yandex

По данным отдела жилищно-коммунального хозяйства, проблема возникла из-за того, что жители комплекса отказываются заключать договор на вывоз твёрдо-бытовых отходов и оплачивать услуги коммунальной компании.

Что будет предпринято дальше - в отделе ЖКХ не уточнили.

Напомним, у ЖК «Rose» образовалась огромная свалка: контейнеры переполнены, а вокруг них лежат сотни мешков с мусором, часть которых уже перекрывает проезжую часть.