Асфальтирование дорог ведется в 39 микрорайоне Актау

В Актау в 39 микрорайоне ведутся работы по асфальтированию дорог, а также строительство пешеходных и велосипедных дорожек. Об этом сообщает пресс-служба городского акимата, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы акимата

В городской администрации сегодня, 18 августа, сообщили о проводимых работах в 39 микрорайоне.

В микрорайоне ведутся работы по асфальтированию дорог. Также ведется строительство пешеходных и велосипедных дорожек, - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что для выполнения работ задействованы 20 единиц спецтехники и порядка 20 сотрудников подрядной организации.