Одну из дорог перекроют в Актау

Қазақ тіліне аудару

Движение транспорта между 16 и 19 микрорайонами Актау будет временно приостановлено, передает Lada.kz по информации пресс-службы акимата города.

Фото istockphoto.com

В акимате сообщили, что автодорогу между 16 и 19 микрорайонами временно перекроют из-за работ по строительству и обновлению водоотводных систем, где часто происходит скопление дождевой воды.

Работы будут проводиться 23 августа с 09:00 до 14:00.

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау обращается к жителям и гостям с просьбой проявить понимание к временным неудобствам.