Коммунальщики ведрами выливали вонючую воду из колодцев прямо на дорогу в Актау

В одном из жилых домов Актау затопило подвал – прорвало трубу, и дурно пахнущая вода стоит там уже около недели. Вместо использования спецтехники коммунальщики ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) вычерпывали ее ведрами из колодцев и выливали прямо на проезжую часть, сообщает Lada.kz .

Фото жильцов дома №16 в 3А микрорайоне

Жильцы дома №16 в 3А микрорайоне возмущены происходящим. За время порыва работники «КЖСА» впервые прибыли на место лишь вчера, 23 августа. Рабочие принялись черпать воду из колодцев, выливая ее на дорогу у дома.

«КЖСА» выбили нас из колеи! Это подвальная вода, она воняет ужасно, просто невыносимо. Куда нам биться, к кому обращаться? Асфальт в микрорайоне они испортили полностью, мы про это вообще молчим. Такое ощущение, что живём не в городе, а в каком-то поселке, - жалуются жители.

На место вызвали полицию. Сотрудники, со слов жильцов, составили на работников коммунальной службы протокол за нарушение.

Где техника, где насос, который должен откачивать воду? Почему всё делается вручную ведрами?!, - негодуют жильцы.

На сегодня, 24 августа, ситуация не изменилась. Из подвала и колодца исходит зловоние, которое проникает в квартиры жилого дома.

Люди требуют, чтобы ответственные органы приняли меры, так как обращения в обслуживающую дом компанию и «КЖСА» безрезультатны. Если ситуация не изменится, они готовы коллективно собрать деньги и за свой счет решить проблему подвала.

Lada.kz направила запрос в коммунальное предприятие.