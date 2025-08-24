18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.08.2025, 15:36

Коммунальщики ведрами выливали вонючую воду из колодцев прямо на дорогу в Актау

Коммунальная жизнь

В одном из жилых домов Актау затопило подвал – прорвало трубу, и дурно пахнущая вода стоит там уже около недели. Вместо использования спецтехники коммунальщики ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) вычерпывали ее ведрами из колодцев и выливали прямо на проезжую часть, сообщает Lada.kz.

Фото жильцов дома №16 в 3А микрорайоне
Фото жильцов дома №16 в 3А микрорайоне

Жильцы дома №16 в 3А микрорайоне возмущены происходящим. За время порыва работники «КЖСА» впервые прибыли на место лишь вчера, 23 августа. Рабочие принялись черпать воду из колодцев, выливая ее на дорогу у дома.

«КЖСА» выбили нас из колеи! Это подвальная вода, она воняет ужасно, просто невыносимо. Куда нам биться, к кому обращаться? Асфальт в микрорайоне они испортили полностью, мы про это вообще молчим. Такое ощущение, что живём не в городе, а в каком-то поселке, - жалуются жители.

На место вызвали полицию. Сотрудники, со слов жильцов, составили на работников коммунальной службы протокол за нарушение.

Где техника, где насос, который должен откачивать воду? Почему всё делается вручную ведрами?!, - негодуют жильцы.

На сегодня, 24 августа, ситуация не изменилась. Из подвала и колодца исходит зловоние, которое проникает в квартиры жилого дома.

Люди требуют, чтобы ответственные органы приняли меры, так как обращения в обслуживающую дом компанию и «КЖСА» безрезультатны. Если ситуация не изменится, они готовы коллективно собрать деньги и за свой счет решить проблему подвала.

Lada.kz направила запрос в коммунальное предприятие.

2
16
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
КЖСА ,контора вредитель, там спецы по недоделкам, косякам по всему городу. Накручивает пени за задержку оплаты их содержания ( знаю по соседям), но за их ваяния их никто не штрафует.
24.08.2025, 11:20
fox1167
fox1167
"«КЖСА» выбили нас из колеи!"------И не только вас! Везде, где бы только они не появились-везде после них бардак! Сломанные деревья, спиленный асфальт, сломанные бордюры, раздавленные тротуары, вскрытая брусчатка,......, можно долго продолжать. Ничего не восстанавливают после себя до изначального состояния. А отдел ЖКХ, при акимате, не контролирует их, потому что сам этот отдел не контролирует аким
24.08.2025, 11:09
