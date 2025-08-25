Где обновляют ливневую систему в Актау

Қазақ тіліне аудару

В акимате Актау рассказали о проводимых в городе работах по модернизации ливневой канализации, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы акимата

По данным акимата, в настоящее время ведется реконструкция ливневой канализации в 19 микрорайоне.

В Актау ведётся капитальный ремонт 24 водоотводных объектов, средний ремонт проводится на 10 участках, а также предусмотрено строительство ещё 10 новых ливневых систем, - сообщили в акимате.

Также в городской администрации напомнимли, что в Актау ведётся обновление электросетей.

В общей сложности модернизация электрических линий протяжённостью 22,5 км проводится сразу в шести микрорайонах города, - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе акимата отметили, за ходом работ осуществляется постоянный контроль. Так, в минувшие выходные в Актау под председательством исполняющего обязанности акима города Ерлана Саркенова состоялось очередное выездное совещание, в котором приняли участие заместитель акима города Ергали Скендиров, руководители отделов акимата и представители подрядных организаций.Они проверили выполненные работы и подчеркнули представителям подрядных организаций необходимость строгого соблюдения договорных сроков, а также акцентировали внимание на оперативности и качественном исполнении всех задач.

Напомним, работы по замене линий электропередачи будут проводиться одновременно в шести зонах города. Проект охватывает микрорайоны 7, 8, 9, 9А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 28, 29, 29А, «Толкын-1», «Толкын-2», а также 33, 40 и 41.