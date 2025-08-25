18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.08.2025, 11:10

Где обновляют ливневую систему в Актау

Коммунальная жизнь 0 3 037 Лиана Рязанцева

В акимате Актау рассказали о проводимых в городе работах по модернизации ливневой канализации, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

По данным акимата, в настоящее время ведется реконструкция ливневой канализации в 19 микрорайоне.

В Актау ведётся капитальный ремонт 24 водоотводных объектов, средний ремонт проводится на 10 участках, а также предусмотрено строительство ещё 10 новых ливневых систем, - сообщили в акимате.

Также в городской администрации напомнимли, что в Актау ведётся обновление электросетей.

В общей сложности модернизация электрических линий протяжённостью 22,5 км проводится сразу в шести микрорайонах города, - подчеркнули в пресс-службе.  

В пресс-службе акимата отметили, за ходом работ осуществляется постоянный контроль. Так, в минувшие выходные в Актау под председательством исполняющего обязанности акима города Ерлана Саркенова состоялось очередное выездное совещание, в котором приняли участие заместитель акима города Ергали Скендиров, руководители отделов акимата и представители подрядных организаций.Они проверили выполненные работы и подчеркнули представителям подрядных организаций необходимость строгого соблюдения договорных сроков, а также акцентировали внимание на оперативности и качественном исполнении всех задач.

Напомним, работы по замене линий электропередачи будут проводиться одновременно в шести зонах города. Проект охватывает микрорайоны 7, 8, 9, 9А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 28, 29, 29А, «Толкын-1», «Толкын-2», а также 33, 40 и 41. 

Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
У нас ливней нет, к чему эта бессмысленная трата денег? Этот ливень 1 раз в несколько лет ни о чем вообще, вся вода за 1-2 дня высыхает сама с нашим климатом.
25.08.2025, 09:43
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира