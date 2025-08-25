В Актау ночью отключат электроэнергию в нескольких микрорайонах

Қазақ тіліне аудару

В связи с проведением ремонтных работ в ночь с 25 на 26 августа будет произведено частичное отключение электроэнергии в девяти микрорайонах Актау. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на ГКП «АУЭС».

Фото istockphoto.com

По данным ГКП «АУЭС», в ночь с 25 на 26 августа с 01:00 до 04:00 утра будет произведено частичное отключение электроэнергии.

Без электроэнергии временно останутся жители 13, 14, 15 ,17, 26, 27, 28, 29, 29А микрорайонов.

В связи с проведением ремонтных работ АО «МРЭК» временно отключат подачу электроэнергии, - говорится в сообщении ГКП «АУЭС».

В АО «МРЭК» сообщили, при оперативном завершении ремонтных работ подача электроэнергии будет восстановлена раньше запланированного срока.