18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.54
628.31
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.08.2025, 10:05

Кто это сделал? Акимат Актау пытается выяснить фирму, не восстановившую асфальт после ремонтных работ

Коммунальная жизнь 0 2 073 Сергей Кораблев

Жители 1 микрорайона возмущены отсутствием асфальта напротив медицинской клиники «Софимед», сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

По словам автора видео, коммунальные службы провели замену трубопровода, однако дорожное покрытие так и не восстановили.

Вот так нам каждый день приходится страдать, выезжая на работу. После дождя не знаешь, поплывешь или утонешь, - пожаловался автор видео.

В акимате города сообщили, что устанавливают коммунальное предприятие, которое проводивило работы. После этого ему поручат провести восстановление дорожного полотна.

3
14
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

5 комментарий(ев)
sake bakeevich
sake bakeevich
невозможно даже представить такой уровень бардака: в городе произволятся работы на важных объектах и руководство не знает кто их производит!!! Не удивлюсь, если в будущем случится что-нибудь стращное и некому будет ответить за это
29.08.2025, 17:12
Jack
Jack
Цирк! Неизвестные лица расковыряли весь микрорайон. Кто такие - никто не знает...
29.08.2025, 11:53
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Такая ситуация по всему городу, почему то после работ всегда забывают про асфальт. Особенно в этом году весь город перекопали.
29.08.2025, 05:23
Toryn
Toryn
Что их искать? Это был тендер, поднимите документацию - там все указано... уже два месяца не можем нормально ходить, не то что ездить по этим дорогам... и это не только со стороны софимед, а по всему мкр раскопали и оставили такие ямы...
29.08.2025, 05:21
Maximus
Maximus
Обратите внимание на 5й мкр. Вдоль и поперёк перекопан после прокладки труб и несколько месяцев все в таком же раскуроченном состоянии.
29.08.2025, 05:20
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира