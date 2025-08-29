Кто это сделал? Акимат Актау пытается выяснить фирму, не восстановившую асфальт после ремонтных работ

Жители 1 микрорайона возмущены отсутствием асфальта напротив медицинской клиники «Софимед», сообщает Lada.kz.
По словам автора видео, коммунальные службы провели замену трубопровода, однако дорожное покрытие так и не восстановили.
Вот так нам каждый день приходится страдать, выезжая на работу. После дождя не знаешь, поплывешь или утонешь, - пожаловался автор видео.
В акимате города сообщили, что устанавливают коммунальное предприятие, которое проводивило работы. После этого ему поручат провести восстановление дорожного полотна.
