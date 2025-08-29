Кто это сделал? Акимат Актау пытается выяснить фирму, не восстановившую асфальт после ремонтных работ

Қазақ тіліне аудару

Кадр видео

По словам автора видео, коммунальные службы провели замену трубопровода, однако дорожное покрытие так и не восстановили.

Вот так нам каждый день приходится страдать, выезжая на работу. После дождя не знаешь, поплывешь или утонешь, - пожаловался автор видео.

В акимате города сообщили, что устанавливают коммунальное предприятие, которое проводивило работы. После этого ему поручат провести восстановление дорожного полотна.