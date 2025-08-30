Строительство дорог началось в 16 микрорайоне Актау

Қазақ тіліне аудару

В 16 микрорайоне Актау на участках с полностью обновлёнными инженерными сетями началось масштабное строительство дорог передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото пресс-службы акимата Актау

По данным акимата, на начальном этапе строительства дороги протяжённостью 3 километра 800 метров заасфальтирован участок длиной 600 метров и создано прочное основание.

Отмечается, что работы на других участках будут выполняться поэтапно в последующем.

Строительство осуществляет подрядная компания ТОО «Альянс ЛТД».

В данный момент на объекте работают около 30 дорожных специалистов, задействованы 13 единиц спецтехники. Работы планируется полностью завершить в октябре–ноябре текущего года. Ход реализации проекта находится под личным контролем акима города, — отметил руководитель городского отдела строительства Еркинбек Жаукан.

В акимате отметили, что ранее в 16 микрорайоне были проведены работы по модернизации инженерной инфраструктуры. В рамках проекта установили 10 новых трансформаторных подстанций, проложили 6 500 метров водопроводных сетей, около 4 500 метров канализационных труб и свыше 2 000 метров теплотрассы.