В Актау начнут опрессовку тепловых сетей и проведение гидравлических испытаний

Градоначальник Абилькаир Байпаков в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону ознакомился с техническим состоянием тепловых котельных, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актау.

Кадр видео

На сегодня, 7 сентября, все 9 котельных, находящихся в ведении городского акимата, полностью готовы к стабильному прохождению отопительного сезона, сообщили в пресс-службе главы Актау. В котельных проведена комплексная ревизия, проверено основное оборудование - насосы, резервные генераторы, системы управления. Даже в случае перебоев подачи электроэнергии работа котельных не прекратится, и жилые дома будут бесперебойно обеспечены теплом, говорят в акимате.

Благодаря оптимизационным мерам, проведенным специалистами, затраты на производство тепловой энергии удалось сократить на 10-15%, сообщает пресс-служба акимата. На данный момент котельные обеспечивают теплом 36 многоквартирных домов города.

Аким города Абилькаир Байпаков высоко оценил техническую готовность котельных и поручил ответственным организациям ряд конкретных задач.

По сравнению с прошлым годом, уровень подготовки в этом году значительно выше. Теперь основная цель - довести тепло от каждой котельной до квартир жителей. Для этого необходимо совместно с объединениями собственников имущества (ОСИ) и кооперативами собственников квартир (КСК) своевременно провести испытательные работы. Самое главное - обеспечить подачу тепла жителям вовремя и качественно, - отметил градоначальник.

В ближайшие дни в городе начнутся работы по заполнению и опрессовке тепловых сетей. Также запланированы гидравлические и газовые испытания. Полная подготовка к отопительному сезону завершится до конца сентября.