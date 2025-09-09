18+
Температура воды в Каспийском море
09.09.2025, 11:53

Какие тарифы на воду и тепло предлагает потребителям ТОО «МАЭК»

Коммунальная жизнь 0 2 727 Ольга Максимова

В Актау 8 сентября прошли публичные слушания по заявке ТОО «МАЭК», в ходе которых был представлен проект тарифов на три вида воды и теплоэнергию. Если их утвердят, то жителей ждет значительный рост трат на коммунальные услуги, передает Lada.kz.

Фото предоставлено участниками публичных слушаний
Фото предоставлено участниками публичных слушаний

Производящее предприятие хочет повысить тарифы на все три вида воды (питьевая, горячая и техническая), а также теплоэнергию.

Необходимость пересмотра тарифов связана с изменением стоимости стратегических товаров, себестоимости электрической энергии и воды собственного производства, используемых атомно-энергетическим комплексом при предоставлении регулируемых услуг. Также учтены факторы изменения цены на газ и его транспортировку, а также роста среднемесячной номинальной заработной платы по видам экономической деятельности в регионе, по данным официальной статистики, - сообщили в территориальном департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

На слушаниях присутствовали 35 человек, включая общественников. Присутствующие подняли обсуждение наболевших и набивших оскомину проблемных вопросов, которые не решаются годами – неработающие общедомовые теплосчетчики, запрет на пользование альтернативными источниками снабжения газом, изношенность оборудования МАЭКа.  

Представители ТОО «МАЭК» сообщили, что себестоимость воды и теплоэнергии значительно превышает тариф, а значит, производство убыточно. За период действия тарифов с 2021 по 2025 годы убытки у предприятия сложились на уровне 23,1 млрд тенге. Тем временем, поставщик газа АО «QazaqGaz Aimaq» (КазТрансГазАймак) только с апреля по июль в этом году повысил цену на газ на 21%.

Проект тарифов, представленных на публичных слушаниях:


Решение по заявке ТОО «МАЭК» будет принято с учётом поступивших замечаний и предложений участников публичных слушаний, - сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау намерены провести публичные слушания, касающиеся повышения тарифов на подачу всех видов воды (питьевой, технической, горячей) по магистральным трубопроводам, а также производство и снабжение тепловой энергией. 

3
32
1
Комментарии

2 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Коликчество присутствующих в общественных слушаниях обсуждающих - осуждающих чёго то зашкаливает...
09.09.2025, 07:10
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Коликчество присутствующих обсуждающих - осуждающих
09.09.2025, 07:06
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

