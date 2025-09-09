Какие тарифы на воду и тепло предлагает потребителям ТОО «МАЭК»

Қазақ тіліне аудару

В Актау 8 сентября прошли публичные слушания по заявке ТОО «МАЭК», в ходе которых был представлен проект тарифов на три вида воды и теплоэнергию. Если их утвердят, то жителей ждет значительный рост трат на коммунальные услуги, передает Lada.kz .

Фото предоставлено участниками публичных слушаний

Производящее предприятие хочет повысить тарифы на все три вида воды (питьевая, горячая и техническая), а также теплоэнергию.

Необходимость пересмотра тарифов связана с изменением стоимости стратегических товаров, себестоимости электрической энергии и воды собственного производства, используемых атомно-энергетическим комплексом при предоставлении регулируемых услуг. Также учтены факторы изменения цены на газ и его транспортировку, а также роста среднемесячной номинальной заработной платы по видам экономической деятельности в регионе, по данным официальной статистики, - сообщили в территориальном департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

На слушаниях присутствовали 35 человек, включая общественников. Присутствующие подняли обсуждение наболевших и набивших оскомину проблемных вопросов, которые не решаются годами – неработающие общедомовые теплосчетчики, запрет на пользование альтернативными источниками снабжения газом, изношенность оборудования МАЭКа.

Представители ТОО «МАЭК» сообщили, что себестоимость воды и теплоэнергии значительно превышает тариф, а значит, производство убыточно. За период действия тарифов с 2021 по 2025 годы убытки у предприятия сложились на уровне 23,1 млрд тенге. Тем временем, поставщик газа АО «QazaqGaz Aimaq» (КазТрансГазАймак) только с апреля по июль в этом году повысил цену на газ на 21%.

Проект тарифов, представленных на публичных слушаниях:



Решение по заявке ТОО «МАЭК» будет принято с учётом поступивших замечаний и предложений участников публичных слушаний, - сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау намерены провести публичные слушания, касающиеся повышения тарифов на подачу всех видов воды (питьевой, технической, горячей) по магистральным трубопроводам, а также производство и снабжение тепловой энергией.