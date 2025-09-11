Куда обращаться жителям Актау, если им пришли большие счета за электроэнергию

Қазақ тіліне аудару

Специалисты АО «МРЭК» рассказали, куда жителям Актау обращаться, если им суммы в квитанциях кажутся завышенными, передает Lada.kz .

фото из архива Lada.kz

В АО «МРЭК» рассказали, что получают сообщения от жителей Актау о чрезмерных начислениях за электроэнергию.

Горожане должны понимать, как формируется сумма к оплате, что может повлиять на её размер и какие шаги следует предпринять. Поэтому мы постараемся объясним все подробно и без сложных терминов, - сообщили в пресс-службе компании.

Почему сумма может быть завышена?

Допущена ошибка самим потребителем или энергопередающей организацией при передаче показаний счётчика. Вследствие чего переданные показания не совпадают с фактическими.

Сбой в работе счётчика – неисправность прибора учёта.

Применен иной расчет (среднесуточный расход и т.п) – при невозможности снять показания счётчика и непредоставлении потребителем показаний счетчика.

Кто считает объём электроэнергии?

Показания электросчетчика обязана фиксировать энергопередающая организация (например, в Актау это ГКП «АУЭС»).

Зафиксированные показания счетчика ГКП «АУЭС» передает в АО «МРЭК», которое выставляет потребителям счет.

Как формируется сумма за потреблённую электроэнергию?

Итоговая сумма зависит от двух величин:

Тариф – стоимость 1 кВт/ч электроэнергии (регулируются Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области);

Объём потребления – количество потреблённой электроэнергии (по счётчику или иной расчет).

В АО «МРЭК» подчеркнули, что если потребитель заметил завышенные начисления, ему необходимо подать заявление в Центр обслуживания потребителей (ЦОП).

В заявлении потребителю необходиом указать:

ваши данные (ФИО, адрес, лицевой счёт);

суть проблемы (например, завышенные начисления, несоответствие показаний счётчика и квитанции);

просьбу провести перерасчёт.

В компании рассказали, что после того, как потребитель напишет заявление, его рассмотрят специалисты и далее направят запрос в энергопередающую организацию (например, в ГКП «АУЭС»).

Если факты подтвердятся, начисления будут скорректированы. Потребителю обязательно направят официальный письменный ответ в установленные сроки. Важно знать и помнить, что перерасчёт или корректировка начислений производится только при наличии обоснованных причин. Главное, что нужно помнить жителям Актау, так это то, что перерасчёт делается только по письменному заявлению потребителя. Поэтому, если потребитель уверен, что сумма в квитанции завышена, то он вправе обратиться в Центр обслуживания потребителей АО «МРЭК», - заключили в компании.

Центр обслуживания потребителей (ЦОП) расположен в 14 микрорайоне, дом 84, ЖК «President», 1 этаж.

Телефоны для получения информации: 32-00-16, 32-00-12, 32-00-13, 8 705 748 06 07, 8 705 748 08 09, 8 705 735 85 22.

Как оплатить электроэнергию в Мангистау читать здесь.