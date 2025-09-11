В новых микрорайонах Актау ведётся прокладка инженерных сетей

Қазақ тіліне аудару

Фото пресс-службы ведомства

По данным городской администрации, в целях развития инженерной инфраструктуры города реализуются несколько проектов по строительству и реконструкции.

На сегодняшний день завершён первый этап строительства инженерных сетей — водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения — в 36, 37, 38 и 39 микрорайонах города, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в селе Умирзак ведётся проект строительства канализационных сетей.

В рамках проекта в настоящее время выполняются работы по подключению хозяйственно-бытовой канализации к центральному коллектору. В жилом массиве Приморский полностью завершены строительно-монтажные работы по проекту газификации новых жилых домов. В 16 микрорайоне поэтапно проводятся работы по обновлению сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, - заключили в акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау на 90% завершена электрификация новых микрорайонов.