18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.84
634.46
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.09.2025, 17:01

Житель Актау добивается исполнения решения суда по обустройству парковки для инвалидов

Коммунальная жизнь 0 760 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратился житель Актау, который уже несколько месяцев пытается добиться от акимата исполнения решения суда о создании парковочного места для людей с ограниченными возможностями у жилого дома. В городской администрации прокомментировали ситуацию.

Фото жителя Актау
Фото жителя Актау

Мужчина рассказал, что весной текущего года он выиграл судебный процесс против Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства по поводу организации парковочного места для людей с ограниченными возможностями у дома №39 в 5 микрорайоне.

Ранее по личному обращению заявителя с участием выездной комиссии в составе представителей акимата и дорожной службы было согласовано место для парковки и установлен знак «Парковка для инвалидов».

Суд в своём решении обязал отдел ЖКХ оборудовать данную парковку в соответствии с нормами Республики Казахстан: нанести специальную разметку, установить противооткатные устройства для автомобилей.

Однако спустя пять месяцев решение суда фактически не исполнено. На месте была лишь уложена асфальтовая поверхность, при этом демонтирован ранее установленный знак «Парковка для инвалидов», который перенесли ко входу на территорию школы-лицея №7. Хочу заметить, что ранее руководство школы не прилагало никаких усилий для организации выделенного, обустроенного места для парковки людей с ограниченными возможностями, - рассказал житель Актау.

Мужчина отметил, что ситуация с парковкой лишь ухудшилась.

По периметру площадки были демонтированы бордюры, из-за чего парковка фактически превратилась в проезжую часть, количество мест сократилось: если ранее автомобили ставили в два ряда, теперь только в один. Дорожный знак и столб уличного освещения оказались посреди дороги. Спустя короткое время знак был сбит автомобилем, и местные жители опасаются, что следующим пострадает столб. Также был убран «лежачий полицейский», ранее установленный напротив площадки для безопасности школьников. Теперь данная дорога стала местом для лихачей, что создаёт угрозу для детей, - жалуется мужчина.

Житель Актау выражает недоумение действиями отдела ЖКХ.

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства не думает об удобствах и безопасности жителей Актау. Если у акимата нет средств для установки бордюров, то можно вернуть прежние на место или же можно установить полусферы, но для этого нужно «включить» мозг. Я надеюсь, что местные власти обратят внимание на ситуацию и обеспечат исполнение судебного решения в полном объёме, - заключил мужчина.

В городской администрации прокомментировали ситуацию.

За решение этой ситуации отвечают два отдела  жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В ближайшее время планируется восстановление и устранение выявленных недостатков, - заявили в акимате.

1
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?