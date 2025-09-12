Житель Актау добивается исполнения решения суда по обустройству парковки для инвалидов

Қазақ тіліне аудару

В редакцию Lada.kz обратился житель Актау, который уже несколько месяцев пытается добиться от акимата исполнения решения суда о создании парковочного места для людей с ограниченными возможностями у жилого дома. В городской администрации прокомментировали ситуацию.

Фото жителя Актау

Мужчина рассказал, что весной текущего года он выиграл судебный процесс против Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства по поводу организации парковочного места для людей с ограниченными возможностями у дома №39 в 5 микрорайоне.

Ранее по личному обращению заявителя с участием выездной комиссии в составе представителей акимата и дорожной службы было согласовано место для парковки и установлен знак «Парковка для инвалидов».

Суд в своём решении обязал отдел ЖКХ оборудовать данную парковку в соответствии с нормами Республики Казахстан: нанести специальную разметку, установить противооткатные устройства для автомобилей.

Однако спустя пять месяцев решение суда фактически не исполнено. На месте была лишь уложена асфальтовая поверхность, при этом демонтирован ранее установленный знак «Парковка для инвалидов», который перенесли ко входу на территорию школы-лицея №7. Хочу заметить, что ранее руководство школы не прилагало никаких усилий для организации выделенного, обустроенного места для парковки людей с ограниченными возможностями, - рассказал житель Актау.

Мужчина отметил, что ситуация с парковкой лишь ухудшилась.

По периметру площадки были демонтированы бордюры, из-за чего парковка фактически превратилась в проезжую часть, количество мест сократилось: если ранее автомобили ставили в два ряда, теперь только в один. Дорожный знак и столб уличного освещения оказались посреди дороги. Спустя короткое время знак был сбит автомобилем, и местные жители опасаются, что следующим пострадает столб. Также был убран «лежачий полицейский», ранее установленный напротив площадки для безопасности школьников. Теперь данная дорога стала местом для лихачей, что создаёт угрозу для детей, - жалуется мужчина.

Житель Актау выражает недоумение действиями отдела ЖКХ.

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства не думает об удобствах и безопасности жителей Актау. Если у акимата нет средств для установки бордюров, то можно вернуть прежние на место или же можно установить полусферы, но для этого нужно «включить» мозг. Я надеюсь, что местные власти обратят внимание на ситуацию и обеспечат исполнение судебного решения в полном объёме, - заключил мужчина.

В городской администрации прокомментировали ситуацию.